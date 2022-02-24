Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України про посилення обороноздатності держави
Звернення Президента України про посилення обороноздатності держави

24 лютого 2022 року - 01:43

Переглянути всі відео
ностанні новини

Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави, по всій території України запроваджується воєнний стан

24 лютого 2022 року - 06:59

Держава та великий бізнес мають разом гідно пройти цей непростий для України період – Президент на зустрічі з найбільшими підприємцями

23 лютого 2022 року - 22:09

Кирило Тимошенко: Надзвичайний стан забезпечить нашу готовність до будь-яких викликів і ситуацій

23 лютого 2022 року - 19:15

Володимир Зеленський: Чітко знаю, як діятиме наша армія, – ми готові до всього

23 лютого 2022 року - 17:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Президентом Литви та Президентом Польщі
Зустріч Президента України з Президентом Литви та Президентом Польщі

23 лютого 2022 року - 14:05

Перейти до всіх галерей

Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави, по всій території України запроваджується воєнний стан

24 лютого 2022 року - 06:59

Сьогодні вранці Росія розпочала нову військову операцію проти нашої держави. Це нічим не виправдане брехливе й цинічне вторгнення.

Відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах, атаковані прикордонні підрозділи, деградувала ситуація на Донбасі.

ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони.

Буде запроваджено воєнний стан.

Наші дипломати інформують світ про те, що відбувається. Українці ніколи й нікому не віддадуть свою свободу й незалежність. Тільки ми самі, всі громадяни України, з 1991 року визначаємо наше майбутнє. Але зараз вирішується доля не лише нашої держави, а й того, яким буде життя у Європі.

Від чесної та справедливої відповіді світу на цю агресію залежить те, чи залишиться хоча б щось від сили міжнародного права.

Цивільним громадянам України варто залишатися вдома. Попередьте своїх близьких про те, що відбувається. Подбайте про тих, хто потребує допомоги.

Усі думки й молитви з нашими солдатами.

Слава Україні!

Версія для друку