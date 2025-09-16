Президент:

Президент України

Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м’яко кажучи – звернення Президента
Жодного дружнього наміру в Росії немає, і це м’яко кажучи – звернення Президента

16 вересня 2025 року - 20:23

Росії не вистачає сил для проведення масових операцій на фронті – Президент

17 вересня 2025 року - 19:33

Олена Зеленська та Роберта Мецола провели зустріч на території однієї зі шкіл Київщини, де за підтримки Євросоюзу оновили їдальню

17 вересня 2025 року - 19:16

Підтримка євроінтеграції та посилення санкцій проти Росії: Володимир Зеленський зустрівся з Робертою Мецолою

17 вересня 2025 року - 18:38

Заява Президента України за підсумками зустрічі з Президенткою Європарламенту

17 вересня 2025 року - 18:12

Зустріч Президента України та Президентки Європейського парламенту
Зустріч Президента України та Президентки Європейського парламенту

17 вересня 2025 року - 18:14

Росія зазнала великих втрат на Сумському напрямку, і їй не вистачає сил для проведення масових операцій на фронті. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою спілкування з журналістами.

Глава держави зауважив, що цьогорічну наступальну кампанію Росія зосередила на чотирьох основних напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському й Запорізькому.

«Сумська операція провалилась. Вони зазнали великих втрат, передусім особовий склад. На сьогодні вони відмовились від цього напрямку й перекинули свої засоби та особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони зазнали ще більших втрат. Який інший, ми скажемо впродовж, я думаю, двох найближчих діб», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що попри те, що Росія має в планах проведення ще двох операцій, вона втратила багато особового складу завдяки вдалим крокам Збройних Сил України.

«Я думаю, що на сьогодні в них не буде вистачати сил щодо масових операцій», – додав Глава держави.

Президент також акцентував, що Росія намагається ускладнити логістику в Україні та продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкти енергетики та залізницю. Але Україна у відповідь на ці атаки провела успішні операції проти окупантів. 

«Одна операція йшла два місяці. І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків із нашого боку: коли в них цивільні люди живі, а непрацююча логістика», – наголосив Глава держави.

Зустріч Президента України та Президентки Європейського парламенту

17 вересня 2025 року - 18:14
Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою в Києві, 17 вересня 2025 року.
