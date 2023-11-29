Ростислав Шурма провів нараду з представниками лісової галузі та деревообробної промисловості

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма провів зустріч із найбільшими учасниками ринку деревообробної та меблевої промисловості, а також із керівництвом ДП «Ліси України».

Ростислав Шурма розповів учасникам зустрічі про кроки, які здійснюються для викоренення корупції в регіональних відділеннях ДП «Ліси України».

«Наводимо лад у регіонах. У зв'язку з цим правоохоронними органами були затримані деякі керівники регіональних філій. Можу запевнити, що це не останні такі заходи. Ми дуже жорстко вичищатимемо корупціонерів, щоб зробити галузь прозорою», – пояснив заступник керівника Офісу Президента.

Він також розповів про налаштованість держави навести лад у сфері закупівель лісу.

«Тут необхідно продовжити реформу механізму продажів і знайти оптимальний механізм, який влаштував би і учасників ринку, і державу», – переконаний Ростислав Шурма.

За результатами зустрічі було домовлено підготувати план заготівлі лісу ДП «Ліси України» на наступний рік і розпочати пілотний проєкт з упровадження довгострокових договорів у галузі, передбачити більш гнучку систему ціноутворення. Зокрема, домовилися розглянути можливість проведення голландських аукціонів із продажу деревини.

Учасники зустрічі погодилися розглянути технічні можливості для змін асортиментного складу у відповідь на запити ринку.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що мета – максимально ефективна заготівля лісу.

«Ми не маємо наміру заготовляти зайвий ліс, який пропадатиме. Але для нас також важливо не створювати штучний дефіцит, який допомагає розквітати корупції. Тому до кінця року необхідно скласти баланс і заготовити стільки сировини, скільки потрібно ринку. Водночас ціна на дерево має бути конкурентною, тобто такою, яка дає змогу операторам експортувати продукти переробки зі збереженням прийнятного в країнах Євросоюзу рівня рентабельності», – уточнив Ростислав Шурма.

За словами заступника керівника Офісу Президента, більшість учасників ринку позитивно оцінює зміни, які відбулися в галузі. Однак система продажу та заготівлі деревини потребує подальшого вдосконалення.

На зустрічі було вирішено провести найближчим часом презентацію комплексу заходів, спрямованих на зменшення частки «чорної» та «сірої» деревини на ринку, а також запровадити єдині вимоги щодо контролю за обігом деревини.