Розблокування пакета підтримки на 90 млрд євро, євроінтеграція України та посилення санкцій проти Росії: Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Головна тема обговорення – розблокування пакета підтримки України на 90 млрд євро.

«Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери також говорили про інші європейські питання. Президент України наголосив, що абсолютно справедливо відкрити переговорні кластери щодо членства України у Європейському Союзі, адже технічно наша країна вже повністю готова.

Також, за словами Глави держави, необхідно продовжувати санкційний тиск на Росію. Президент наголосив, що рішучість Європи в ухваленні нових санкційних кроків має ключове значення на тлі послаблення деяких наявних обмежень.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн домовилися детально обговорити ці питання та узгодити наступні кроки під час особистої зустрічі.