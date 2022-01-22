Розглядається можливість надати право купувати ліки за програмою «єПідтримка» для осіб з інвалідністю першої групи – селекторна нарада

В Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19.

Штам «Омікрон» виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі «Дельта» торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих. За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відсьогодні люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на купівлю ліків.

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи Президента «єПідтримка» й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.