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Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

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Зустріч Президента України з Президентом Турецької Республіки
Зустріч Президента України з Президентом Турецької Республіки

3 лютого 2022 року - 14:00

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Розпочалася зустріч Президента України з Президентом Туреччини, який прибув до нашої країни з офіційним візитом

3 лютого 2022 року - 13:17

Розпочалася зустріч Президента України з Президентом Туреччини, який прибув до нашої країни з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з офіційним візитом.

Пролунали державні гімни двох країн. Президенти оглянули стрій почесної варти та представили членів офіційних делегацій України й Туреччини.

Глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч. Після цього під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

У межах офіційного візиту турецького лідера заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Президенти України й Туреччини також зустрінуться з представниками ЗМІ.

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Зустріч Президента України з Президентом Турецької Республіки

3 лютого 2022 року - 14:00
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