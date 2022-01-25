Розпочалася зустріч Президента України з Президентом Туреччини, який прибув до нашої країни з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з офіційним візитом.

Пролунали державні гімни двох країн. Президенти оглянули стрій почесної варти та представили членів офіційних делегацій України й Туреччини.

Глави держав поспілкуються у форматі віч-на-віч. Після цього під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

У межах офіційного візиту турецького лідера заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Президенти України й Туреччини також зустрінуться з представниками ЗМІ.