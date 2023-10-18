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Розпочато переговори з Францією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

19 жовтня 2023 року - 19:23

Розпочато переговори з Францією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Французькою Республікою щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква. До неї увійшли заступник очільника Офісу Глави держави Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Франція стала п’ятою державою G7 після США, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

«Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових переговорів із Францією як країною – засновницею Європейського Союзу й НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави», – наголосив Ігор Жовква.

Початок двосторонніх переговорів із Францією поглиблює її незмінну підтримку України у військовій, безпековій та економічній сферах. Невіддільною складовою гарантій безпеки є також допомога у розвитку військово-промислового комплексу та в економічній відбудові України. Важливим елементом стримування агресії мають стати також потужні санкції та невідворотність конфіскації активів країни-агресора.

Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час.

 

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