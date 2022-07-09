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Розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти – Олена Зеленська з'явилась у Twitter

9 липня 2022 року - 12:01

Розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти – Олена Зеленська з'явилась у Twitter

Перша леді України Олена Зеленська запускає акаунт у соціальній мережі Twitter.

У час, коли Росія веде проти України повномасштабну агресивну війну не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі, витрачаючи величезні ресурси на створення фейків і поширення дезінформації про події в нашій державі, дуже важливо використовувати всі можливі канали комунікації зі світом, щоб розповідати правду про війну.

Тож відтепер інформаційний фронт для першої леді України розширився.

«Танкам і ракетам завжди передує пропаганда та дезінформація. Одне з наших головних завдань сьогодні – розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти», – зазначила Олена Зеленська.

Офіційна сторінка дружини Президента України у Twitter: https://twitter.com/ZelenskaUA.

Остерігайтеся фейкових акаунтів.

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