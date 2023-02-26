Розраховуємо на підтримку Саудівською Аравією української формули миру – Андрій Єрмак

Україна надзвичайно зацікавлена в політичній, гуманітарній та економічній співпраці із Саудівською Аравією та прагне посилювати взаємодію з цією державою. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом брифінгу після їхньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Андрій Єрмак зазначив, що в нашій країні високо цінують сьогоднішній візит до Києва делегації Саудівської Аравії на чолі з міністром закордонних справ Королівства й розглядають його як важливе свідчення підтримки нашої держави, особливо в ці дні річниці початку повномасштабної агресії Російської Федерації.

Керівник Офісу Глави держави подякував Саудівській Аравії за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо сталого миру в Україні, яка була ухвалена 23 лютого у зв’язку з річницею нападу Росії на нашу країну.

«Розраховуємо на подальшу практичну підтримку з боку Королівства нашої формули миру. Ми про це сьогодні дуже конкретно й детально говорили. І очікуємо на залучення до реалізації одного або декількох пунктів мирного плану нашого Президента», – наголосив він.

Андрій Єрмак відзначив відчутну допомогу Україні з боку Саудівської Аравії в гуманітарній сфері, зокрема ухвалене рішення щодо виділення окремого пакету підтримки обсягом 400 млн дол.

У межах візиту Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда в Офісі Президента України були підписані два документи.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і генеральний директор Центру порятунку та гуманітарної допомоги імені Короля Салмана Абдалла Ар-Рабіа підписали Спільну програму співробітництва між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України й Центром порятунку та гуманітарної допомоги імені Короля Салмана.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та виконувач обов’язків генерального директора Саудівського фонду розвитку Султан Аль-Маршад підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо саудівського гранту на нафтопродукти між Міністерством енергетики України та Саудівським фондом розвитку.

Ці документи формалізують надання нашій країні пакету гуманітарної допомоги розміром 400 млн дол., що складається з гуманітарної допомоги на 100 млн дол. та нафтопродуктів на 300 млн дол.

Під час зустрічі сторони предметно обговорили перспективи поглиблення двосторонньої співпраці в усіх ключових сферах, зокрема в інвестиційній та енергетичній.

Андрій Єрмак акцентував на активній ролі Саудівської Аравії у посередництві в перемовинах на гуманітарному та соціальному треках. Він подякував Королівству за сприяння у звільненні 10 іноземних військовополонених 21 вересня 2022 року.

«Ця місія Саудівської Аравії є надзвичайно важливим чинником нашої взаємодії. І ми домовилися, що будемо й далі працювати в цьому напрямі», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Під час зустрічі йшлося також про адвокатування з боку Саудівської Аравії у питанні розв’язання ключових проблем і подолання викликів, з якими стикається сьогодні міжнародна спільнота, зокрема за допомогою ініціативи нашої держави «Зерно з України».

«Ми проговорили з шановним міністром, що виклики, які сьогодні має світова спільнота, можна долати лише разом і лише на основі поваги до норм міжнародного права, Статуту ООН. І в цьому ми абсолютно єдині», – наголосив Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що наша держава максимально налаштована на розвиток відносин із Саудівською Аравією.

«Зокрема, ми спільно шукатимемо шляхи зміцнення позицій на Глобальному Півдні, насамперед в Африці», – сказав він.

За словами Дмитра Кулеби, Україна бачить взаємодію із Саудівською Аравією не лише як двосторонню та багатосторонню в межах ООН та інших міжнародних організацій, а й також як регіональну.