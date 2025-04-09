Розширення двосторонньої співпраці та підтримка зусиль для справедливого й сталого миру: Андрій Єрмак провів розмову з міністром закордонних справ Руанди

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Республіки Руанда Олів'є Жаном-Патріком Ндугунгіреге. Участь у розмові також узяв заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Брусило.

Андрій Єрмак подякував Руанді за послідовну підтримку України на міжнародній арені від самого початку повномасштабного вторгнення Росії та розуміння того, що важливо надати Україні надійні гарантії безпеки.

Очільник Офісу Президента розповів про безпекову ситуацію в країні та переговори зі США заради встановлення справедливого й тривалого миру. Україна погодилася на американську пропозицію щодо припинення вогню, але Росія цих кроків заради миру не підтримала. Свідченням цього Андрій Єрмак назвав трагедію в Кривому Розі, де внаслідок ракетного обстрілу РФ житлового кварталу загинуло 20 цивільних, майже половина з яких – діти.

Також під час розмови йшлося про розширення двосторонніх відносин між Україною та Руандою, зокрема про посилення політичного діалогу та розвиток економічної співпраці: в IT-сфері, сільському господарстві, промисловості та енергетиці.

Крім того, обговорили українську гуманітарну ініціативу «Зерно з України».