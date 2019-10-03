Розведення сил біля Золотого та Петрівського можливе лише через сім днів тиші та за умови готовності до цього всіх сторін – Президент України

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що розведення сил біля Золотого та Петрівського на Донбасі буде можливим лише за умов дотримання режиму тиші в цьому районі впродовж семи днів та готовності до цього всіх сторін.

Відповідаючи на запитання журналістів після переговорів з Президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, Глава держави зазначив, що розведення сил у районі Станиці Луганської пройшло добре і зараз там будують міст.

«Це, мені здається, правильне рішення з точки зору гуманітарного треку», – сказав Володимир Зеленський.

«Якщо буде сім днів тиші, якщо всі ми будемо готові до відведення – не тільки наша сторона, тоді будуть наступні кроки, які ми готові обговорювати» , – пояснив Президент України.

Він підкреслив, що у зоні розведення сил біля Золотого й Петрівського тиша зберігається вже два дні, тоді як на інших ділянках фронту тривають обстріли, і за минулу добу загинуло двоє українських військових, зокрема молода жінка.

«Це велика трагедія для всіх українців», – зазначив Президент.

Глава держави нагадав, що розведення сил у районі Золотого та Петрівського має стати другим кроком у досягненні стійкого миру на Донбасі. Першим кроком було взаємне звільнення утримуваних осіб.

Говорячи про так звану формулу Штайнмаєра, Володимир Зеленський укотре підкреслив, що вона регулює лише закон про особливий статус Донбасу.

«Ви знаєте, що цей закон (про особливий статус Донбасу. – Ред.) діє до 31 грудня поточного року, і формула Штайнмаєра буде імплементована у новий закон про особливий статус, якщо ми зустрінемось у Нормандському форматі, якщо всі сторони домовляться, як ми регулюємо далі. І якщо всі сторони, і російська сторона, хочуть зупинити цю страшну трагедію, цю війну – якщо ми про це домовимось, ми зможемо говорити про імплементацію формули Штайнмаєра у закон про особливий статус», – підкреслив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що проект закону про особливий статус Донбасу пройде широке обговорення, зокрема в українському парламенті.