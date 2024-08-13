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Розвиток ОПК та першочергові потреби України: Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви

13 серпня 2024 року - 20:30

Розвиток ОПК та першочергові потреби України: Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром національної оборони Литовської Республіки Лаурінасом Кащюнасом, який перебуває з візитом в Україні.

Глава держави подякував Литві за всебічну політичну підтримку та важливий внесок у зміцнення оборонних спроможностей України в умовах російської агресії. 

«Ми вдячні Литві та вашому народові за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І ми сподіваємося, що ви будете з нами до його завершення й нашої перемоги. Для нас це дуже важливо», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою, яку він і Гітанас Наусєда підписали в Брюсселі 24 червня цього року. 

Під час зустрічі детально обговорили першочергові оборонні потреби нашої держави та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів. 

Окрему увагу приділили спільним крокам для розвитку оборонно-промислового комплексу України. 

Володимир Зеленський подякував за дієву підтримку з боку Литви європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.

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