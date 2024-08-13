Розвиток ОПК та першочергові потреби України: Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром національної оборони Литовської Республіки Лаурінасом Кащюнасом, який перебуває з візитом в Україні.

Глава держави подякував Литві за всебічну політичну підтримку та важливий внесок у зміцнення оборонних спроможностей України в умовах російської агресії.

«Ми вдячні Литві та вашому народові за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І ми сподіваємося, що ви будете з нами до його завершення й нашої перемоги. Для нас це дуже важливо», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою, яку він і Гітанас Наусєда підписали в Брюсселі 24 червня цього року.

Під час зустрічі детально обговорили першочергові оборонні потреби нашої держави та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів.

Окрему увагу приділили спільним крокам для розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Володимир Зеленський подякував за дієву підтримку з боку Литви європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.