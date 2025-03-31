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Розвиток подій, координація спільних кроків і збільшення співпраці: Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 

Глава держави подякував Великій Британії та особисто Кіру Стармеру за підтримку. Президент окремо відзначив участь спікера Палати громад парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ліндсі Гойла в Бучанському саміті. Захід був присвячений третій річниці звільнення Бучі від російських окупантів і відбувся на рівні голів та представників парламентів європейських країн. 

Прем’єр-міністр Великої Британії поінформував про свою розмову з Президентом США Дональдом Трампом, під час якої йшлося, зокрема, про результати зустрічі лідерів у Парижі та необхідність тиску на Путіна. Україна цінує позицію Великої Британії щодо цього питання. 

Володимир Зеленський і Кір Стармер скоординували наступні кроки та обговорили підготовку до зустрічі представників генеральних штабів країн, які готові надати свій контингент, наприкінці цього тижня в Україні.
 

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