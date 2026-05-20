Розвиток технологій під час війни – це передусім про захист людей – Президент на нагородженні науковців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Глава держави подякував науковцям за їхню роботу, ідеї та втілені проєкти. Це допомагає Україні тримати фронт, оборонятися та рятувати життя. Науковці висловили вдячність за підтримку науки та її розвитку. За їхніми словами, рівень підтримки зараз найвищий за весь час після відновлення незалежності.

«Наука для всіх нас – це про життя, це як його захищати, як допомагати, як ідеї втілювати в реальність. І деякі речі, які, напевно, є відчуття, що вони абсолютно нереальні, завдяки талановитим, розумним людям – вони з'являються. Я хочу вам подякувати за те, що наука в Україні розвивається, живе», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив науковців орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, «За заслуги» І–ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв ученим почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник освіти України».

Під час зустрічі обговорили розвиток систем захисту неба, особливо розробку сучасної ППО та, зокрема, антибалістики. Окремо йшлося про нові технології в космічній галузі й можливе долучення університетських розробок і студентських напрацювань до космічної програми держави. Крім того, говорили про потребу в підтримці інших суспільно важливих проєктів, їхню проблематику, масштабування та фінансування.

«Дуже хочемо збільшувати, відповідно, і заробітні плати, відповідні програми фінансувати. Все, що зможемо, будемо робити. Ми ж уже з вами зрозуміли, що там, де є технології, там є можливість, там є сильний захист, сильна наука, сильна армія. Все це сьогодні поєднано абсолютно», – наголосив Глава держави.

В Україні вже цьогоріч запрацює індивідуальний рейтинг із підтримки науковців – Національна система дослідників. Результативність учених визначатимуть у 14 галузях щороку. Методику оцінки стипендіатів уже затвердив Кабінет Міністрів України. Напрацювання українських науковців верифікуватимуться в національних і міжнародних базах даних. 2650 лідерів цього рейтингу отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 10 000 грн протягом 2 років. Виплати розпочнуться в серпні. Зокрема, передбачено підтримку молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів.

Главі держави також представили розробки українських науковців у сфері оборони та медицини. Зокрема, різні типи безпілотників, що вже мають успішні бойові застосування, наземні роботизовані комплекси з бойовими модулями для збиття FPV-дронів і заміни воїнів на позиціях, а також удосконалені засоби РЕБ. Крім того, є напрацювання щодо проведення операцій на серці поранених без зупинки роботи органа.