Отримуємо сигнали, що відкриття кластерів для України в переговорному процесі із Євросоюзом наближається – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні була Ставка. Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусь – Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза. Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі: треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки – поки непублічні завдання. Окремо щодо російської території: в нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу.

Хочу також відзначити сьогодні наших воїнів, які й на початку цієї доби знов показали, що українські далекобійні санкції діють ефективно. Сили безпілотних систем Збройних Сил України – дякую! Відстань – майже 800 кілометрів від державного кордону України, місто Кстово, нафтопереробка, ураження підтверджене. Загалом план нашої далекобійності на травень виконується більш-менш повно. Ключові завдання – це російські НПЗ, сховища та інша інфраструктура таких нафтових заробітків. Я вдячний за додаткові пропозиції від наших спеціальних служб. Ми будемо реалізовувати, ми будемо відповідати.

Було сьогодні також багато нашої комунікації з партнерами на рівні команд. Активно на європейському напрямку. Ми отримуємо сигнали, що відкриття кластерів для України в переговорному процесі із Європейським Союзом наближається. Це важливо. Дуже важливо для нас. Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу. Вже ближче й запуск програми європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Перші транші ми очікуємо найближчими тижнями.

Звісно, наша команда сьогодні була в комунікації з Британією, питання санкцій. Це питання дуже чутливе, і багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали, ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено. Санкції – як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів – це те, що найбільш ефективно впливає на Росію, на те, щоб бажання закінчити цю війну в Росії все ж таки виникло.

Ще одне.

Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом. Ми зі свого боку готові до таких відповідних кроків. Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися. Я дякую кожному, хто з Україною!

Слава Україні!