Затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні – звернення Президента
19 травня 2026 року - 18:54

Президент провів Ставку щодо відповідей на можливе розширення російської агресії

20 травня 2026 року - 15:12

Україна готує оновлену економічну стратегію: Офіс Президента координуватиме цю роботу

19 травня 2026 року - 23:09

В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – Президент

19 травня 2026 року - 21:30

Президент і перша леді взяли участь у презентації виставки «Іван Марчук. Музейні колекції»

19 травня 2026 року - 21:14

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв геноциду Кримськотатарського народу
18 травня 2026 року - 15:48

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій детально проаналізували наявні в розвідок дані про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

«По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені», – зазначив Глава держави.

Також Президент доручив Міністерству закордонних справ України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яку Росія може використати для розширення війни. Крім того, є відповідні непублічні завдання для українських розвідувальних служб.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує розширення географії далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії.

Також на Ставці взяли до відома інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Україна вважає, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній. Отже, варто очікувати російських політичних рішень іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови.

«Україна обов’язково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював. Дякую всім, хто допомагає», – наголосив Володимир Зеленський.

