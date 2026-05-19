Президенти України та Сербії обговорили питання двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сербії Александром Вучичем.

Лідери обговорили питання двосторонніх відносин між Україною та Сербією. Президенти мають однакову позицію: відносини повинні бути сильними та мають потенціал для розвитку.

Володимир Зеленський зазначив, що цими днями в Белграді працюватиме визначений представник уряду України – віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

«Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією», – наголосив Глава держави.

Президент Сербії також розповів про дипломатичну адженду на найближчий час. Лідери домовилися бути в контакті.