Розвиток українського ВПК є важливою складовою нашої перемоги – Андрій Єрмак під час зустрічі зі студентами та викладачами КПІ імені Ігоря Сікорського

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі студентами та викладачами Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У зустрічі також узяли участь: міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Михайло Згуровський.

Виступаючи перед студентами, Андрій Єрмак повідомив, що, згідно з домовленостями президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, 6–7 грудня у Вашингтоні відбудеться перша конференція щодо спільного українсько-американського виробництва озброєння.

«Ця подія надзвичайно важлива для нашої оборонної галузі. У заході візьмуть участь представники кількох десятків вітчизняних підприємств – як державних, так і приватних. Ще більше компаній – зі США. Очікуємо на конструктивний і предметний діалог, що втілиться в майбутньому в контракти. Ми будемо дуже раді залучати до конференції студентів та випускників вашого вишу», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави подякував студентам КПІ, інженерам, конструкторам і всім представникам військово-промислової галузі за їхній внесок у перемогу України.

«Наш ВПК й те, що ми за завданням Президента поставили собі як мету, є не просто метою, а питанням нашої перемоги», – наголосив він.

За словами Андрія Єрмака, в умовах повномасштабної війни час має ключове значення, адже кожна хвилина – це життя наших людей, наших воїнів. Також вирішальне значення має віра у свої сили та роботу.

«Тому я вважаю, що все, що вже зроблено – і ваш Інститут передових та оборонних технологій, і система Sikorsky Challenge – справді має величезний потенціал. Навіть те, що вже вдалося протягом цього року здійснити щодо наших сучасних українських технологій і в БпЛА, і в іншому озброєнні, сьогодні вражає не тільки нас. Це насамперед вражає ворога, але й вражає наших партнерів», – наголосив керівник Офісу Президента.

Крім того, за його словами, розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу – це важлива основа майбутніх безпекових гарантій для України, які нині опрацьовуються в межах вільнюської Спільної декларації G7 щодо підтримки нашої країни.

«Безумовно, розвиток ВПК – це один із наших основних пріоритетів. А ви сьогодні є тими, хто творитиме це майбутнє», – акцентував Андрій Єрмак.

Міністр оборони України Рустем Умєров, виступаючи перед студентами КПІ, наголосив, що їхня освіта – це одна зі складових майбутнього успіху України безпосередньо на полі бою.

«Інновацій, які забезпечать нам асиметричну перевагу, має бути більше. Розроблена в Україні зброя, яка завдасть поразки Росії, гарантуватиме безпеку всьому світу», – сказав він.

За словами міністра, інновації – це шлях нашої країни до перемоги у війні з Росією, яка має величезні технічні та людські ресурси.

«Ми вже маємо суттєві досягнення. Кулеметні турелі на рухомих платформах, які знищують ворожу піхоту. Розвідувальні та ударні БпЛА, які знищують ворожу логістику, РСЗВ, артилерію та командні пункти. Морські дрони, які завдали поразки Чорноморському флоту РФ. За кожним із цих засобів – інженер, дослідник, тестувальник. Зокрема, це й випускники вашого університету», – зазначив Рустем Умєров, звертаючись до студентів.

Він запросив молодих спеціалістів приходити на роботу до конструкторських бюро, military-tech-стартапів, лабораторій українських заводів ВПК, щоб, застосовуючи свої знання, стати співтворцями української перемоги.

«У нас є наша візія, візія Президента – перемога. У нас є цей план перемоги. Тому, коли я закінчу цю доповідь, ми повинні пам’ятати: а) ми переможемо, б) у нас є план, в) ми повинні бути в Україні, працювати», – наголосив очільник МОУ.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав студентів долучатися до українських компаній, які ведуть військові розробки.

За його словами, сьогоднішній зброяр – це молодий винахідник, який створив свій продукт, масштабує його й просуває на озброєння в ЗСУ.

«Сьогоднішній зброяр – це той, із кого починається смерть ворогам. У цій залі є люди, завдяки яким Moscow never sleeps, Sochi never sleeps. А скоро й інші міста РФ також не спатимуть. Ми маємо на своїй землі найбільшу війну поколінь. І це не лише війна солдатів і генералів – це також війна інженерів. Це перегони технологій, у яких ми маємо бути швидшими, розумнішим, винахідливішими», – зазначив міністр.

Він розповів, що понад 200 компаній зараз виробляють автономні системи, які літають, пересуваються по суші чи по воді, і ці компанії потребують нових інженерів.

Очільник Мінстратегпрому зауважив, що з початку великої війни в Укроборонпромі пройшли практику близько 2 тис. студентів, третина з них залишилася працювати в компанії.

«Ми віримо в українську «оборонку». Ми віримо, що українська зброя здатна наблизити нас до перемоги. І ми віримо, що саме високотехнологічна продукція стане локомотивом відновлення нашої економіки», – заявив Олександр Камишін.

Відповідаючи на запитання студентів і викладачів, керівник Офісу Президента наголосив, що Україна й далі одержує підтримку з боку партнерів – США та країн Євросоюзу.

«Ми без упину працюємо щодня для того, щоб знаходити підходи, «ключі» до кожної країни. Ми починали з того, що нам треба вистояти, не допустити ще більшої окупації нашої країни. Ми з цим упоралися. Ми почали не просто оборонятися, а звільняти наші землі. Ми вже звільнили 50% території, захопленої росіянами з 24 лютого минулого року. І це розуміють у світі», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні українським народом захоплюється весь світ, і наша держава має продовжувати демонструвати свою силу.

«На останній зустрічі щодо президентської ініціативи – Формули миру, – яка відбулася на Мальті, були представники 66 країн. На рівні послів в Києві цей формат уже зібрав понад 80 країн. Я думаю, що перший саміт на рівні лідерів збере близько 100 країн. Усі ці країни поважають нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів», – акцентував керівник Офісу Президента.