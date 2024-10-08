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Рух до Альянсу та військове посилення: відбулася зустріч Президента України, Прем’єр-міністра Великої Британії та Генсека НАТО

10 жовтня 2024 року - 14:44

Рух до Альянсу та військове посилення: відбулася зустріч Президента України, Прем’єр-міністра Великої Британії та Генсека НАТО

У Лондоні відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. 

Лідери відзначили символічність першого візиту Марка Рютте як нового Генсека НАТО до України й назвали це чіткою демонстрацією пріоритетів Альянсу. 

Ключові теми переговорів – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. За словами Президента, саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру. 

Володимир Зеленський детально розповів про щоденні повітряні атаки з боку РФ проти цивільних людей та обʼєктів, енергомережі й про нещодавні удари по інфраструктурі Чорноморської зернової ініціативи. 

Під час зустрічі обговорили якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення України новими системами ППО, зміцнення авіаційних спроможностей, а також інвестиції союзників в українське виробництво снарядів, дронів та далекобійних засобів.

Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте узгодили свої наступні кроки.

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Робочий візит Президента України до Великої Британії

10 жовтня 2024 року - 14:22
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