Рух до Альянсу та військове посилення: відбулася зустріч Президента України, Прем’єр-міністра Великої Британії та Генсека НАТО

У Лондоні відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Лідери відзначили символічність першого візиту Марка Рютте як нового Генсека НАТО до України й назвали це чіткою демонстрацією пріоритетів Альянсу.

Ключові теми переговорів – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. За словами Президента, саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру.

Володимир Зеленський детально розповів про щоденні повітряні атаки з боку РФ проти цивільних людей та обʼєктів, енергомережі й про нещодавні удари по інфраструктурі Чорноморської зернової ініціативи.

Під час зустрічі обговорили якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення України новими системами ППО, зміцнення авіаційних спроможностей, а також інвестиції союзників в українське виробництво снарядів, дронів та далекобійних засобів.

Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте узгодили свої наступні кроки.