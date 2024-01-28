Саме завдяки нашим воїнам світ продовжує вірити в Україну – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька речей за цей день варто сказати.

Перше – вдячність усім нашим воїнам. Кожному й кожній, хто зараз на позиціях, хто у бою, на бойових постах, на бойових завданнях – на всій лінії фронту, від Купʼянська до Кринок. Усім, хто відновлюється після поранень. І хто тренується, щоб приєднатись до Сил оборони та безпеки України. Особливо сьогодні я хочу відзначити наших прикордонників – воїнів підрозділів Прикордонної служби України, які не лише захищають наш державний кордон, але й нарівні з усіма воюють на різних напрямках фронту. Бригада «Сталевий кордон» – міцні воїни, захист Харківщини, Купʼянський напрямок – я дуже вдячний усім вам.

І окремо відзначу результативність солдатів Артема Цаплюка та Ігоря Каменецького, молодших сержантів Юрія Попіша та Ярослава Шолома, підполковника Валерія Гаврилюка. Дякую вам, хлопці, за вмілі дії! Воїни Луганського прикордонного загону – бригада «Помста» – сильні воїни, знову на передовій, Лиманський та Бахмутський напрямки. Особливо я вдячний за сміливість солдату Євгену Сердюку та за особисту ефективність – старшому сержанту Кирилу Чумаченку. Іще Марʼїнський напрямок – Прикордонна комендатура швидкого реагування Житомирського загону: дякую всім вам, наші воїни, за влучність та знищення російської техніки. А особливо я відзначу молодшого сержанта Павла Шевчука та сержанта Радіона Блашка – просто молодці, хлопці! Кожен особистий результат на цій війні – це результат усієї України. Бо саме з особистих результатів складається стійкість нашої держави, наші спільні державні можливості й успіхи української оборони.

Безумовно заслуговують на особливу вдячність також і воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади наших Збройних Сил України. Усім вам, хто незмінно сміливо захищає державу, Україна є вдячною. Особливо варто відзначити за бойові операції старшого солдата Євгенія Кучменка та солдатів Миколу Мантулу та Віталія Курдіна. Дякую вам, хлопці, за вашу хоробрість і за вміння дійсно дбати про побратимів! 68-я окрема єгерська бригада – солдати Анатолій Власюк та Микола Чубик – дякую вам та всім вашим побратимам за самовідданість, за вміння стати взірцевими для інших. І ще варто відзначити 100-у окрему бригаду ТрО і, зокрема, старшого солдата Миколу Панасенка та штаб-сержанта Олександра Березного. Хлопці, які настільки хоробрі, які настільки свідомі, настільки самовіддані, що саме завдяки саме таким нашим воїнам світ – попри все – продовжує вірити в Україну, у нашу можливість пройти цю війну так, як саме Україні потрібно.

На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів. За підсумками й нового тижня ми зможемо сказати, що Україна стала сильнішою. Це важливо – щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів, техніки. Я дякую всім у світі, хто допомагає саме так – щоб домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів.

Слава кожному й кожній, хто воює та працює заради України!

Слава Україні!