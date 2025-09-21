Саміт Міжнародної Кримської платформи вперше відбувся на світовій арені – на полях Генасамблеї ООН

П’ятий саміт міжнародної Кримської платформи став першим, що відбувся на світовій арені – на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у виступі.

«Це має показати глобальну шкоду, заподіяну російською окупацією Криму, а також шкоду, завдану сильними державами світу тим, що вони не відповіли рішуче та вчасно на російську агресію в Криму. Саме ця слабка реакція повернула Росії залежність від війни та рейдерства», – сказав він.

Президент наголосив, що саме в Криму Росія порушила одне з основних правил нормального життя між країнами, а такі дії РФ показали багатьом хижакам у світі, як легко можна відібрати частину іншої держави.

«Україна є домом для багатьох народів, і особливо для корінного народу Криму – кримських татар. Це народ, який може по-справжньому відчути, що означає «дім», лише в Криму. У росіян є багато місць на їхній величезній території, де вони можуть почуватися вдома. Але їм цього ніколи, ніколи, ніколи не буває достатньо», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав діяти так, щоб Росія знала: світ пам’ятає, не пробачить і бореться за перемогу міжнародного права та базової людської справедливості.

«Я дякую всім, хто підтримує та посилює санкції у відповідь на війну Росії. І важливо швидко координувати санкції – наші кроки з партнерами та їхні кроки між собою», – сказав Президент.

Глава держави зауважив, що найбільше від анексії Криму страждають цивільні. Росія постійно переслідує та репресує жителів півострова за право висловлюватися, за прагнення свободи й навіть за віросповідання. Чимало кримських в’язнів позбавлені волі ще з 2014 року.

Володимир Зеленський також повідомив, що Україна вживає заходів, щоб не допустити перетворення Криму на велику військову базу Росії, тому українські далекобійні дрони вражають російську логістику та військові цілі.

«Отже, головний меседж України такий: не дозволяйте війні стати частиною норми. Росія дуже прагне зробити війну новою нормою. І саме цьому ми маємо чинити спротив – не дозволяти, щоб убивства та російська окупація стали тим, на що світ може просто заплющити очі», – підсумував Президент.

На засіданні зібралися понад 60 учасників, серед них близько 40 глав держав та урядів і представники міжнародних організацій. Вони запевнили в подальшій підтримці України.