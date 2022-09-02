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Ми примусимо Росію до миру, якщо всі наші партнери дотримуватимуть свого слова, як робить це Україна – виступ Президента Володимира Зеленського на міжнародному економічному форумі «Амброзетті»
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Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України – Президент на форумі «Амброзетті»

2 вересня 2022 року - 12:46

Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України – Президент на форумі «Амброзетті»

Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити агресора відчути ціну війни та сприятимуть посиленню позицій України, а отже – досягненню миру. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками щорічного міжнародного економічного форуму «Амброзетті».

Глава держави зазначив, що останнім часом країни-партнери дещо послабили санкційну політику щодо Росії.

«Якщо до цього держави допомагали хто як міг, то сьогодні в цій допомозі настав «ефект колібрі». Ми стоїмо на місці, санкції просуваються повільніше, наступні пакети слабші. Російські туристи приїжджають відпочивати в Італію, Францію, Іспанію, а потім підтримують російське вторгнення», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що російське суспільство має відчувати на собі ціну війни, і тоді воно впливатиме на своє політичне керівництво.

«Сила України – це і є шлях до швидкого миру, бо це викликатиме слабкість у Росії. Сила як на полі бою, так і підтримка нашої безпеки, нашої армії, санкційна підтримка, підтримка нашого бізнесу та вихід західного бізнесу з території Російської Федерації. Не підтримувати сьогодні їхній бюджет, не підтримувати їхню економіку, а виходити (з ринку Росії. – Ред.)», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що РФ ігнорує міжнародне право, принципи роботи міжнародних інституцій та окуповує території інших країн, тому росіяни мають відчути реальні наслідки такої політики.

«Не може бути до них таке саме ставлення, як до інших туристів, як до інших людей, які є громадянами демократичних держав, що живуть у мирі, у законі й не захоплюють інші території, не підтримують війну грошима», – наголосив Президент.

Форум «Амброзетті» – це щорічна міжнародна економічна конференція закритого характеру, яка зазвичай відбувається на початку вересня на Віллі д’Есте в м. Черноббіо (озеро Комо, Італія). У 2021 році форум «Амброзетті» був визнаний найкращим think tank (аналітичним центром) Італії та четвертим у Європі. За оцінками Пенсільванського університету, він входить до сотні найкращих дослідних установ на глобальному рівні. Цьогоріч роботу форуму висвітлюють близько 280 представників ЗМІ.

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