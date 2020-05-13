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Сергій Трофімов підписав меморандум про співпрацю з НАДС та Міносвіти щодо посилення кадрового потенціалу державної служби

23 червня 2020 року - 18:54

Сергій Трофімов підписав меморандум про співпрацю з НАДС та Міносвіти щодо посилення кадрового потенціалу державної служби

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов, в. о. голови Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Володимир Купрій, в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій і голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко підписали меморандум про співпрацю.

Документ стане основою для посилення кадрового потенціалу державної служби через залучення до роботи на державу активної, талановитої та вмотивованої молоді, зокрема випускників закладів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Крім того, Сергій Трофімов від імені Президента Володимира Зеленського привітав усіх державних службовців України з професійним святом, яке щорічно відзначається 23 червня.

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