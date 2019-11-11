Сергій Трофімов представив новопризначеного голову Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов за дорученням Глави держави представив громаді Хмельниччини нового голову обласної державної адміністрації Дмитра Габінета.

Указ про призначення Президент України Володимир Зеленський підписав 21 листопада 2019 року.

Сергій Трофімов вручив очільнику облдержадміністрації службове посвідчення та побажав успішної роботи на новій посаді.

Він зазначив, що перед Дмитром Габінетом стоїть низка важливих завдань.

«Є ключові показники, якими вимірюється робота голови ОДА: нульова толерантність до корупції, цільове використання бюджетних коштів, завершення реформи децентралізації, залучення інвестицій в область та створення нових робочих місць», – сказав перший заступник керівника Офісу Президента.

Новопризначений очільник Хмельницької ОДА подякував за честь та зауважив, що вважає це призначення справжнім викликом і випробуванням. За словами Дмитра Габінета, розпочинаючи свою діяльність у цілком новій сфері, він визначає для себе основним пріоритетом покращення життя кожного мешканця Хмельниччини.

Довідка. Дмитро Габінет народився 1983 року в м. Хмельницькому. Закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Правознавство». Кандидат юридичних наук. У 2015-2016 роках навчався в Університеті імені Адама Міцкевича (Польща). Тривалий час був викладачем на кафедрі теорії та історії держави і права у Хмельницькому університеті управління та права. У 2018-му очолив кафедру права Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.