Що більше доданої вартості виробляє Україна, то більше доданої безпеки отримують люди у світі – виступ Президента України на саміті філантропії Forbes 400

Ladies and Gentlemen! Friends!

Thank you for the invitation to participate in this summit.

Впевнений, сьогодні буде сказано багато мудрих слів щодо благодійності, щодо досвіду філантропії та можливостей допомагати.

Тому не хочу зараз витрачати ваш час даремно на те, що може бути сказано іншими.

Хочу звернути вашу увагу на одну деталь, мені здається, дуже важливу – на той досвід, якого набула Україна і якого можуть набути інші разом з нами, разом з Україною.

Україна зараз – це єдине місце на землі, яке дуже органічно поєднує інвестування та філантропію.

В Україні можна бути інвестором і, як результат цього, де-факто філантропом щодо інших, можна бути навіть просто бізнесменом, і така цілком звична економічна активність трансформується у справжню благу допомогу для сотень мільйонів чи навіть мільярдів людей.

Просто погляньте, як багато у світі залежить від постачання аграрної продукції з України на глобальний ринок. Для суб'єктів агросектору в Україні, для бізнесменів і фермерів – це бізнес, це робота, це економіка. Але, як наслідок, – це право на їжу для сотень мільйонів людей у країнах Африки, Азії, Європи.

Ми зараз відправляємо агропродукцію в Ефіопію, у Сомалі, в Ємен, Ліван та інші країни. Це реальний порятунок життів.

Але як багато залежить від логістики!

Коли Росія заблокувала наші морські порти, експорт скоротився в рази. Бо зерно, соняшник та інша агросировина – це такий вантаж, логістику постачання якого дуже-дуже складно перебудувати. Великі обсяги можуть доправлятися зараз передусім морем. Треба більше інвестицій у розширення технологій експорту.

Наприклад, ми готуємо будівництво трубопроводу з Польщею для експорту соняшникової олії. Це такий «пілот». Це конкретний проект, який для нас – економіка, а для глобального продовольчого ринку – елемент стабільності, елемент безпеки.

Інвестуючи в агропереробку в Україні та в будівництво сховищ для продовольства, можна не лише розширити логістичні можливості для постачання агропродукції, а й розширити номенклатуру товарів, які можуть постачатися.

Що більше доданої вартості виробляє Україна, то більше доданої безпеки отримують люди у світі.

Погляньте, що означає й виробництво електрики в Україні. З одного боку, це бізнес. Доволі прибутковий бізнес, зокрема й у сфері виробництва «зеленої» енергії. Але, враховуючи нашу можливість експортувати електрику, це також не просто бізнес – це реальний інструмент недопущення енергетичної бідності для десятків мільйонів людей у країнах Європи, з якими ми межуємо. Це стабілізація енергетичної ситуації на всьому Європейському континенті.

До нас звертається Молдова, звертається Румунія, Польща, інші сусіди, щоб ми допомогли їм електрикою взимку. І ми готові допомагати. І саме тому інвестиції у розширення наших енергопотужностей – це порятунок від холоду для різних народів.

Ба більше! Можливість для України експортувати десятки гігават електрики – важливий чинник у європейській кліматичній політиці. Зараз Європа, на жаль, усе ще сильно залежить від брудних енергоресурсів Росії. Вони брудні не тільки тому, що їх продаж є способом Росії фінансувати війну. Не тільки тому, що їх спалення забруднює атмосферу. А ще й тому, що вони видобуваються настільки грубо й неакуратно стосовно довкілля, що їх видобуток у Росії є синонімом екологічного лиха.

Українська електрика може допомогти замістити брудні російські енергоресурси. А отже, це й кліматична безпека.

Також маємо колосальні можливості у розвитку водневої енергетики й транспортування «зеленого» водню у Європу. Сонце, вітер, атомна енергетика, «зелений» водень – усе це в Україні. І це не просто мільярди доларів, які можна інвестувати й заробити, а це мільярди доларів, які працюватимуть на допомогу різним країнам і народам – десяткам мільйонів людей.

Нова «зелена», чиста енергетика потребує літію, графіту та інших рідкоземельних металів. У нас їх достатньо. Тому, інвестуючи в Україну, можна прискорити розвиток «зеленої» енергетики і в інших країнах.

Щороку ми генеруємо десятки мільйонів кубів деревини. При цьому забезпечуємо відновлення лісів. Інвестиції у виробництво екологічних товарів з дерева та целюлози в Україні – це спосіб зменшити використання світом нафтопродуктів, пластику. І це частина спільного захисту нашої природи.

Інший приклад: усьому світу потрібні добрива для виробництва продуктів харчування. Навіщо їх купувати чи робити з російського газу? Можна побудувати потужності для виробництва десятків мільйонів тонн чистого «зеленого» й дешевого аміаку в Україні. Можна заробляти на цьому й допомагати цим не тільки продовольчій безпеці, а й миру – миру на нашій планеті.

Україна ніколи не вела незаконних воєн. Ми – не агресори. Ми ніколи не бажали зла іншим народам. Ми ніколи не робили геополітику засобом для підкорення когось іншого. Чому це важливо?

Коли будь-який економічний гравець працює в нас, це означає, що економічний потенціал, який він створює своїм бізнесом, допомагає реалізації тільки миру, тільки мирних цілей.

Наприклад, якщо будь-яка компанія зараз працює в Росії, вона опосередковано допомагає злу – як мінімум сплачує податки в бюджет держави-агресора, тобто підтримує їхню економіку, яка слугує терору. Або навіть постачає щось російській армії, безпосередньо допомагаючи вбивцям.

Коли будь-яка держава заграється з геополітикою і стає агресором, бізнес неминуче може стати співучасником цього зла.

Тому ми вдячні всім компаніям і всім бізнесменам, які пішли з російського ринку.

І тому ми пропонуємо всім компаніям і бізнесу світу приходити до нас в Україну – починати бізнес у нас, локалізувати своє виробництво у нас, працювати з Україною, щоб мати доступ до величезних ринків Євросоюзу, Британії, Канади та інших націй, з якими ми дружні.

Ми віддаємо пріоритет розвитку нашої переробної промисловості – різних її напрямів. Маємо спеціальну програму її розвитку. І ми пропонуємо всім інвесторам світу долучитися до її реалізації.

Це саме той процес, коли інвестиції, бізнес, економіка, просто працюючи, стають філантропією, бо можуть збільшити потенціал миру у світі і зменшити потенціал агресорів.

Погляньте на можливості нашого IT-сектора й такі галузі, як виробництво дронів.

Росія намагалася зруйнувати нашу цифрову стійкість. Але ми не дали цього зробити.

Український цифровий потенціал вистояв, він дуже міцний. Наша цифровізація має потужний соціальний аспект – це технології, які реально працюють заради добробуту, заради захисту людей. У наших людей є цифрові документи, доступ до державних цифровізованих послуг, високий рівень цифровізації бізнесу.

IT-компанії в Україні – це вигідно. А їхній бізнес водночас – це і благо для мільйонів, і елемент захисту миру, якщо брати контекст кібербезпеки та російських кіберударів.

Так само, як, наприклад, виробництво дронів в Україні. Для того, хто інвестує, це економіка. А для того, хто потім використовує дрони – залежно від їхнього класу, – це безпека, комфорт або робота.

Ще раз: я не хочу забирати у вас багато часу й не хочу повторювати те, що ви вже напевно чули й знаєте.

Але хочу підкреслити ось цю річ – будь-яке суттєве зусилля людини спричиняє довгий ланцюжок наслідків. Будь-яке суттєве зусилля бізнесу, бізнесмена приводить до таких результатів, які прямо чи опосередковано можуть вплинути на життя інших людей, можуть зробити добро. І це досягається навіть не просто тим, що віддаєш кудись гроші. А й тим, що працюєш морально, працюєш усвідомлено, ведеш свій бізнес так, що твої інвестиції, які дають тобі прибуток, водночас допомагають іншим жити краще – безпечніше, більш сито, освічено, більш здорово, заможніше.

Бізнес має цю силу. І я закликаю всіх вас сміливо використовувати цю силу бізнесу – інвестувати так, щоб це було водночас і допомогою нормальному життю різних народів.

Запрошую всіх вас в Україну! Дякую за цікавість і за віру в Україну, які точно є, інакше я зараз не мав би цього мого звернення.

Щиро вірю, що ми зможемо якнайшвидше відновити справедливість для нашої країни й повернути мир.

Слава Україні!