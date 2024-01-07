Що більше ми робимо разом, то менше шансів у ворогів свободи зламати нас – звернення Президента України до учасників щорічної шведської конференції «Суспільство та оборона»

Пане голово, пані генеральний секретарю!

Дякую вам за ваші дуже важливі, сильні слова про нас, про український народ, про Україну.

Ваша Величносте, Ваші Королівські Високості, пані та панове! Дорога Швеціє!

Я радий взяти участь у цій конференції та одразу хочу подякувати всім учасникам конференції і всьому суспільству Швеції за вашу солідарність з українським народом і державою. Солідарність – це основа безпеки в сучасному світі. І це один із головних висновків, які варто зробити на основі нашого, українського спротиву російському повномасштабному вторгненню, що триває вже протягом майже двох років. Коли нація спирається на солідарність від інших, а отже, на відповідну підтримку, вона може успішно захищатися навіть від значно більшого ворога. Більшого саме у воєнному сенсі. Усі ми з вами знаємо, що Росія зараз використовує для агресії проти України та – у гібридних формах – проти всієї нашої Європи потенціал, який був накопичений за життя кількох поколінь. Це стосується і зброї, і промислових та економічних можливостей, і енергетичного потенціалу Росії, який вона витрачає на ведення своєї війни. Маємо визнати: це значна потуга. Але все одно – я впевнений, і це демонструють наші результати – навіть Росію можна поставити знову в межі міжнародного права. Її агресію можна перемогти.

Звичайно, Україна не здалась би окупанту й не змирилась би з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин. Кожна нація, що цінує свободу, має способи боротись і тоді, коли надіятися на чиюсь допомогу складно або неможливо. Але боротись успішно, відвойовувати своє, повертати безпеку людям, своєму регіону й привчати агресора, що агресія не дає жодної вигоди, – це можливо лише за умови, що захист черпає силу в солідарності. Тому що єдність багатьох завжди сильніша за будь-яку потугу ворога. І хоч би що Росія робила проти України, ми довели, що можемо знаходити необхідну противагу, коли діємо сміливо, коли діємо разом із партнерами й коли маємо абсолютно чисту мету – захищати життя.

Зараз, у час після Різдва, у новорічний час, Росія спробувала знову поставити Україну на коліна ударами з повітря. Масштабними атаками. Понад 500 ракет різних типів і ударних дронів – іранських «шахедів». Спеціальні комбіновані атаки, метою яких була спроба перевантажити наш повітряний щит і вдарити по критичній інфраструктурі. Ми захищаємо український народ від цього завдяки системам ППО та іншій зброї, якою нам допомогли партнери. Зокрема, допомогла і Швеція. І це, зрештою, – одна з очевидних перемог солідарності над терором.

Майже весь минулий рік російські сили провели в постійних штурмах на українській землі. Вони не жаліли людських життів і зброї, передусім артилерії та бомб. Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою. І один із найвагоміших внесків у це – прояв саме шведської солідарності з Україною, тобто вашої оборонної підтримки. Блискучі CV-90, могутні «арчери» та інша надана вами зброя й техніка допомагають нашій державі та зберігають життя наших солдатів. Я вдячний вам за допомогу!

Не менш важлива й політична солідарність – те, що мотивує найбільше, те, що додає емоційних сил і підтверджує нації: вона не одна. Кожна демократія у Європі має бачити й бути впевненою в тому, що політики не поступляться концепцією європейських цінностей, якщо хтось спокушатиме концепцією сфер упливу. Цінності мають домінувати. І це зараз так – ми бачимо доказ цього у підтримці Європою, зокрема, нашого руху у Євросоюз. Україна отримала рішення, на яке заслуговує: рішення про відкриття переговорів щодо членства, і це саме та політична солідарність, якої ми потребуємо. У наш час Швеція зробила вибір, який теж потребував суттєвої солідарності: вибір щодо членства в НАТО. І я вдячний усім, хто проявив свою солідарність із вами та вже підтримав ваш вступ в Альянс, а також усім, хто допомагає фіналізувати це рішення. Сподіваюся, що парламент Туреччини висловиться позитивно.

Утім, політична солідарність повинна мати свої прояви не лише в інституційному прогресі. Не лише в тому, який ви та з ким ви, а й у тому, що саме ви всі можете разом. Два роки цієї війни довели, що Європі потрібен свій власний достатній арсенал для захисту свободи. Свої власні можливості забезпечувати оборону. Свій власний потенціал, який дасть усій Європі чи будь-якій її частині змогу вистояти й зберегти себе за будь-якого розвитку глобальної ситуації. Альянс – це добре. Але життєздатність частин Альянсу – це не просто краще, а це те, що за будь-яких обставин допомагатиме зберігати Альянс цілісним, дієвим, глобальним безпековим лідером. І, щоб створити арсенал захисту свободи, Європа потребує спільних виробництв зброї – значно масштабніших виробництв, ніж зараз. Ми бачимо, зокрема, що російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. І ми забезпечимо таку силу лише разом, солідарно, лише працюючи одне з одним, щоб зміцнити одне одного. Незалежно від того, які політичні настрої домінуватимуть по обидва боки Атлантики, наша сила має й може бути достатньою, щоб захищати наш спосіб життя.

Зокрема, Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І, звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватися разом. Україна вже зараз є й завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю й техніку, які є у світі. Тому спільне виробництво зі Швецією для нас – пріоритет. І я впевнений, що настане такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва. Наша солідарність має пройти такий шлях заради наших із вами спільних інтересів, спільної безпеки. І, будь ласка, завжди будьте активними в захисті всього, що тримає й може тримати в єдності вільний світ. Що більше ми робимо разом, то менше шансів у ворогів свободи зламати нас.

Дякую вам за увагу! Дякую тобі, Швеціє!

Слава Україні!