Що далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде в Росії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. Ранок – детальна доповідь Головкома Сирського. Фронт, передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно – щодо Курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який залучений до цих боїв. Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російських базах, логістиці, тилах. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно. Що далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде в Росії.

Провів сьогодні Ставку. Кілька питань було. Основне – захист нашого неба. Є непогані результати у зміцненні ППО, і будемо нарощувати відповідний досвід. Ми готуємо подальше організаційне й технічне посилення системи мобільних вогневих груп, а також роботи з дронами. Очевидний пріоритет.

Була сьогодні зустріч із керівником європейської дипломатії Боррелем. Наші відносини з Європейським Союзом, наша взаємодія. Дуже важлива новина: до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для нашої артилерії. Сьогодні ж провів зустріч із міністром оборони Естонії. Нещодавно через російський удар «шахедами» по Києву був пошкоджений будинок, у якому розташована резиденція Посла Естонії в Україні. Це один із численних доказів того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. Кожен «шахед», кожна ракета, які використовує Росія, – це в основі своїй компоненти, які постачаються в обхід санкцій. І в наступному санкційному пакеті Європейського Союзу важливо вдарити, зокрема, по схемах обходу санкцій. Всі, хто продовжує таку торгівлю з Росією, повинні чітко розуміти наслідки. Мир завдяки силі – це, зокрема, завдяки силі санкцій. І щойно говорив із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Привітав Анджея та весь польський народ із Днем незалежності. Україна вдячна за всю підтримку Польщі від перших днів повномасштабної війни й до сьогодні. Незалежність і для України, і для Польщі – це сила, яка зміцнює обидва наші народи і яка може бути на сто відсотків ефективною тільки в нашій співпраці, тільки в підтримці один одного. Польще, дякую та вітаю тебе! Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава нашим людям!

Слава Україні!