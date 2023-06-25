Що довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно завершив серію міжнародних розмов – із Президентом Сполучених Штатів Байденом, із Премʼєр-міністром Канади Трюдо, із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Позитивні розмови, дуже потрібні саме зараз для всіх нас.

Перше. Звичайно, ми обговорили бойові дії на передовій, наші активні дії. Я подякував партнерам за надану підтримку – вона дуже вагома й реально допомагає нашим воїнам рухатися вперед. Зараз російські окупанти зазнають втрат, які нам і потрібні. Кожна їхня втрата – це довгострокове посилення свободи.

Обговорили й подальше зміцнення українських воїнів, і я дякую партнерам за розуміння наших потреб – далекобійних потреб. Особливо я вдячний Президенту Байдену і Сполученим Штатам за надійність «Петріотів». Обговорили посилення нашої артилерії, MLRS та іншого.

Друге. Ситуація на Запорізькій атомній станції. Увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції, на жаль, поки недостатня. Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі.

Довів партнерам інформацію, яка є в нас, у нашої розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджено. Маємо й мусимо зробити – всі разом у світі – цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів.

Третє. Що довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Один із проявів такої деградації – те, що російська агресія поступово повертається в рідну гавань. Ми обмінялися в розмовах із лідерами оцінками того, що відбувається в Росії. Бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати.

І ще одне. Дуже важливі зустрічі відбулися сьогодні в Копенгагені. Формат політичних радників. Команда Офісу – Андрій Єрмак, а також Андрій Сибіга, а також Ігор Жовква, зустрілися з політичними радниками лідерів Туреччини, Індії, Японії, Південної Африки та інституцій Європейського Союзу. Наближаємо реалізацію Формули миру, і для цього залучаємо якнайширше коло партнерів.

Незмінним топ-пріоритетом є й відносини з Євросоюзом, щотижня додаємо ґрунту для набуття повноправного членства.

Залишається всього лише 15 днів до початку саміту НАТО у Вільнюсі, і ми робимо все, щоб саміт мав реальний зміст. Сильний зміст. Позитивні рішення для України у Вільнюсі – це єдині можливі позитивні рішення для нашої спільної безпеки у Європі та загалом в Альянсі.

Дякую всім, хто підтримує Україну! Дякую пану Президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та всім американцям за історичне зміцнення свободи у світі! Дякую пану Прем’єр-міністру Трюдо та всім канадцям за незмінну підтримку! Дякую пану Президенту Дуді й кожному в Польщі, хто стоїть з Україною пліч-о-пліч у захисті Європи!

Слава нашим воїнам! Слава кожній бригаді, яка зараз на фронті рухається вперед…

Таврійський напрямок – ви молодці! Дякую!

Слава Україні!

