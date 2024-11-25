Що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Зараз уже завершилися рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет. Харків – 25 людей постраждали. Удар попередньо – С-400. Одеса – 11 людей постраждали. Удар попередньо «іскандером». По цивільній інфраструктурі, по звичайній житловій забудові. Усім, хто постраждав, надано необхідну допомогу. І я вдячний кожному, хто допомагає.

Ми відповімо Росії обов’язково на все, що вона робить. І важливо, щоб такі удари, кожен із них, не залишалися без належної відповіді, не лише нашої. Не повинно бути навіть натяку на нормалізацію російського терору – на звикання до нього.

Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. Тридцять танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери – на рівні всього ЄС, – а також інші партнери підтримали такі санкції. Що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну. Це очевидний зв’язок. Зв’язок, який повинен спрацювати заради реального миру.

Сьогодні провів засідання Ставки. Різні питання. І передусім – захист нашої інфраструктури, нашої енергетики. Були відповідні доповіді, аналіз досвіду щодо відбиття російських ударів. Найкращі результати конкретних підрозділів мають бути поширені на всі об’єкти, на всіх, хто здійснює захисну роботу. Обговорили також виробництво та постачання дронів, ракет, іншого озброєння. Всі завдання щодо зброї на цей рік точно будуть виконані. На наступний – також. Окремо доповідав Головком Сирський – тривала розмова була, щодо всіх ключових частин фронту, а також щодо Курської операції.

І ще одне.

Провів сьогодні кілька нарад щодо міжнародної роботи до кінця року. Комунікація з партнерами, наші зустрічі й наші наративи. Те, що має посилити Україну. Європа, Америка, Глобальний Південь, інші частини світу. Ми маємо бути разом. І разом завершити цю війну справедливо. Це реально. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!