Щоб був мир, маємо зробити неможливими всі елементи російської агресії – звернення Президента України до учасників Halifax International Security Forum

Дорогі друзі!

Певно, більшість дискусій на цьогорічному форумі буде стосуватися одного питання: як закінчити російську війну.

Але я прошу вас формулювати завдання точніше: як відновити справжній мир.

Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового затишшя – паузу, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію.

Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси неминуче призведуть до нової крові.

Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії.

Україна запропонувала саме таку формулу миру. Я представив її Генасамблеї ООН і саміту «двадцятки». І я прошу вас допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру.

У повному визначенні української формули миру десять пунктів. Це виклики, які треба подолати заради безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для світу.

Перше – радіаційна та ядерна безпека. Друге – продовольча безпека. Третє – енергетична безпека. Четверте – звільнення всіх полонених і депортованих. П'яте – виконання Статуту ООН і відновлення нашої територіальної цілісності та світового порядку. Шосте – виведення російських військ і припинення бойових дій. Сьоме – повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків. Восьме – протидія екоциду. Дев'яте – гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації. І десяте – це фіксація закінчення війни.

У чому сенс такого підходу? Ми виокремлюємо те, з чого складається російська агресія, і пропонуємо партнерам разом з нами демонтувати всі елементи агресії, щоб дати безпеку. Це те, у чому кожен із наших партнерів може проявити своє лідерство.

Дещо вже вдалося. Наприклад, ми подовжили експортну зернову ініціативу й пропонуємо нову гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine для найбідніших країн. Це реальне наближення продовольчої безпеки.

Так само крок за кроком можемо йти і в кожному з інших пунктів нашої формули миру.

Я пропоную вам, шановні учасники й учасниці форуму, обрати можливі варіанти лідерства для ваших країн. Кожен пункт нашої формули миру містить пропозиції конкретних рішень. Будь ласка, оберіть, у якому пункті ви можете допомогти.

Вірю, що Канада, яка так змістовно нас підтримує, також обере для себе один з пунктів формули миру і проявить всю силу свого лідерства.

Я запевняю вас: мир можливий! Але, щоб мир був, маємо зробити неможливою російську агресію – усі елементи агресії.

Хай так і станеться! Хай буде мир!

Слава Україні!