Щоб додати більше захисту, додаємо більше можливостей нашим мобільним вогневим групам – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні перше засідання Ставки за участі нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич – разом із командувачами за напрямками. Доповіли щодо ситуації на фронті. Куп’янський напрямок, Лиманський, Бахмутський. Звичайно, Авдіївка. Мар’їнський напрямок, Запорізький напрямок. Окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема в Херсонській області.

Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури – енергетики, об’єктів теплопостачання, водопостачання. Усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає.

Як і завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному – від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади та кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво – системи РЕБ.

Говорив сьогодні із Президентом Рамафосою, главою Південно-Африканської Республіки. Передусім про наші глобальні зусилля для повернення Україні реального, справедливого миру. Саме такого миру, якого заслуговує кожен народ і заради якого Україна запропонувала Формулу миру. Десять пунктів, які охоплюють всі аспекти російської агресії проти нашої держави. Я подякував Президенту Рамафосі за участь представника Південно-Африканської Республіки в зустрічах радників щодо Формули миру. Розказав про нашу домовленість і спільну роботу зі Швейцарією щодо організації Глобального саміту миру. І ми домовилися й надалі підтримувати достатній рівень взаємодії, щоб наблизити настання чесного миру та зробити продуктивними глобальні зусилля. Африка має бути представлена в усіх глобальних процесах.

І ще одне.

Провів сьогодні тривалу нараду щодо підготовки нашої міжнародної роботи в лютому. Зокрема, готуємося до Мюнхенської безпекової конференції – важливої не лише європейської, а й глобальної платформи. Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені. Співпраця має значення. І я вдячний усім у світі, хто це усвідомлює, усім, хто допомагає, кожному лідеру, кожній державі, які хочуть чесного миру так само, як і українці.

Слава всім, хто зберіг та береже Україну! Слава всім, хто б’ється заради нашої держави та людей!

Слава Україні!