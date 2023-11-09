Щодо наступного року ми маємо дуже конкретний план – Володимир Зеленський під час онлайн-участі в Reuters NEXT

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили оборони України мають чіткий план дій із деокупації територій у наступному році, але намагатимуться показати результат іще цьогоріч. Про це Глава держави сказав під час онлайн-участі в конференції Reuters NEXT.

«Я не можу поділитися деталями. Так, у нас є план. У нас є дуже конкретні міста й дуже конкретні напрямки, куди ми йдемо в контрнаступі. Я не можу поділитися з вами всіма деталями, але ви знаєте про деяке повільне просування вперед на півдні нашої країни. У нас також є певні кроки на сході. І деякі хороші кроки в Херсонській області», – зазначив Президент.

Він зауважив, що на початку цієї війни багато хто не вірив, що Україна здатна розбити російську армію, але ми це зробили, і часом українські війська досягали фантастичного успіху.

«Зараз є певні труднощі, коли хтось каже, що «ми розраховуємо на швидкий контрнаступ». Але треба розуміти, що на кожному з етапів, по-перше, важлива мотивація, люди, боєприпаси. І коли ми розраховуємо на певний обсяг боєприпасів, а отримуємо, наприклад, половину», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави висловив подяку лідерам США та країн Європи за всю надану Україні допомогу. Водночас він зазначив, що зволікання з наданням озброєння та боєприпасів призвело до гаяння часу, який Росія використала для мінування лінії фронту. Тож тепер українські солдати на півдні країни змушені просуватися через мінні поля.

«Я впевнений у нашому народі. І з перших днів війни ми були разом – народ і армія. Ми показали нашу єдність усьому світові, і я думаю, що важливо не втратити це», – додав Президент.

Відповідаючи на запитання, скільки території Україна зможе звільнити від окупантів наступного року, Володимир Зеленський сказав: «Постараємося цього року показати результат. Для нас це дуже важливо, тому що ми щодня втрачаємо людей. І це не через якісь фільми чи шоу. Нам не потрібно дивувати всіх у світі. Нам це потрібно для себе, щоб ми не втрачали щодня. Тому що кожного дня ми втрачаємо людей».

«У нас є план на наступний рік. Дуже конкретний план на наступний рік. Але я не ділитимуся ним», – додав Глава держави.

Президент зазначив, що український народ сьогодні перебуває під атакою країни-агресора, тож про жодні компроміси в контексті територіальних поступок із боку нашої держави не може бути й мови.

«Якщо предметом компромісу стануть наші території, ви повинні розуміти, що буде в інших регіонах, на інших континентах – скрізь. Тоді буде поставлена під сумнів територіальна цілісність інших країн, інших народів, включно з Азією, Африкою та іншими регіонами», – резюмував Володимир Зеленський.