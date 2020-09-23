Щодо неприйнятних заяв Вітольда Фокіна

Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін у Верховній Раді України на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розходження в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення.

Тим більше офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою. Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини.

Робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на повному розумінні національних інтересів України та абсолютної правди про війну і хто є хто в цій війні. Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам та тим завданням, які Президент Володимир Зеленський поставив перед делегацією.

Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все – суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти.

Тим більше, що метою діяльності держави та її представників є досягнення сталого миру лише на українських умовах. А саме: абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі, звільнення всіх утримуваних осіб, виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України, повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Задля цього й працює наша делегація в Тристоронній контактній групі.