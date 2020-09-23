Щодо питання про легалізацію канабісу з медичною метою

Протягом 2010-х років у багатьох цивілізованих країнах була суттєво переглянута державна політика щодо канабісу, зокрема його медичної форми. У результаті станом на сьогодні лікувальні препарати на основі канабісу доступні в таких країнах, як Канада або Австралія, Сполучені Штати або Польща, Нова Зеландія або Литва. Українці на території цих і десятків інших держав уже зараз можуть скористатися принципом «канабіс – це ліки», але на території нашої країни це повністю нелегально. Проте суспільна дискусія щодо канабісу відбувається і в Україні. І це справедливо. Світ змінюється, і нам потрібно своєчасно робити висновки та вносити зміни у наш соціальний договір.

Констатуємо однак, що політичних суперечок, телеефірів та публікацій з цієї теми щороку стає дедалі більше. Були й намагання зареєструвати відповідні законопроекти у Верховній Раді, які могли б поширити й у нашій країні практику використання медичних препаратів на основі канабісу. Аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які, поки канабіс залишається нелегальним, змушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів. Також застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни. Активно використовується група препаратів і при низці інших тяжких станів і захворювань. За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів. Якщо, зрозуміло, ми хочемо дбати про належну якість їхнього життя.

Аргументи опонентів цієї ідеї також відомі. Вони наголошують на тому, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини. Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують.

Вважаємо несправедливим залишати вирішення цього питання тільки політикам. Без чітко висловленої думки народу відповідна дискусія може тривати ще багато років, не виходячи на рівень ухвалення рішень. Саме тому Президент Володимир Зеленський запропонував таке четверте питання для загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 року: «Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?». Підкреслюємо: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту.

Нагадуємо, що ініційоване Главою держави опитування не тотожне референдуму. Голосування не матиме прямих юридичних наслідків. Але політична вага ясно вираженої волі народу є безумовною. Політики не зможуть її ігнорувати. У кожного українця 25 жовтня 2020 року є можливість висловитися щодо запропонованих Президентом питань. Використання цієї та інших форм народовладдя стане початком абсолютно нових відносин між суспільством, політиками й державою.