Щодо призначення суддів Конституційного Суду України за квотою Президента

Президент України Володимир Зеленський виконав свій конституційний обов’язок та здійснив призначення двох суддів до складу Конституційного Cуду України на відповідні місця, які залишалися вакантними з березня цього року.

Обрання кандидатур відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу. 17 серпня 2021 року своїм указом Президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій, а саме: Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.

Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 вітчизняних правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени ЦВК, науковці, адвокати тощо. Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні. За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Володимир Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних:

Петришина Олександра Віталійовича, президента Національної академії правових наук України.

Грищук Оксану Вікторівну, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Відповідні укази Президента підписані 26 листопада 2021 року.

Завдяки ухваленню такого рішення Главою держави та проведенню конкурсної процедури, яка не може викликати жодних сумнівів, Україна вийшла з конституційної кризи, спровокованої рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, яке поставило під загрозу всю систему антикорупційних інституцій держави та європейське майбутнє країни.

Того дня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства України, серед іншого скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей. Зміст цього рішення, характер його ухвалення, аргументація та внутрішні мотиви окремих суддів тодішнього складу Конституційного Суду викликали справедливе обурення не тільки українців, а й представників міжнародних інституцій та держав – партнерів України.

«Ми були поставлені просто перед фактом того, що декілька пов'язаних ще з Януковичем людей можуть провести з порушенням усіх можливих правил рішення, яке знищує досягнення України за десятиліття», – зазначив Володимир Зеленський.

Спільними зусиллями разом з Верховною Радою України був напрацьований механізм відновлення системи декларування й повернення реальної відповідальності за брехню й маніпуляції у деклараціях посадовців і депутатів. Президент підписав ухвалені парламентом закони для відновлення антикорупційної системи, також були повернуті повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції щодо перевірки декларацій та моніторингу способу життя відповідних осіб з урахуванням особливостей процедури для суддів та суддів Конституційного Суду України.

«Юридично та політично ми зняли будь-які загрози для антикорупційної системи. Залишалося питання функціонування Конституційного Суду – згідно з Конституцією, а не інтересами окремих осіб, які чомусь вважали, що Конституційний Суд – це їхня власність. Держава розв'язала й це питання», – наголосив Президент.

На засіданні РНБО 19 березня 2021 року, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів Віктора Януковича. Після відповідної перевірки та на виконання цього рішення 27 березня 2021 року були скасовані укази Віктора Януковича від 14 травня 2013 року «Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного Суду України» та від 17 вересня 2013 року «Про призначення О.Касмініна суддею Конституційного Суду України».

Таким чином, станом на сьогодні судді Конституційного Суду України, призначення яких здійснює Президент України, призначені та можуть виконувати свої обов’язки згідно з Основним Законом.