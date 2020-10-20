Щодо завершення голосування на місцевих виборах в Україні

Сьогодні відбулося голосування на місцевих виборах майже на всій території нашої країни. Вітаємо їхні результати. Констатуємо, що передвиборча кампанія в цілому, перебіг голосування та загалом процес виборів відповідали найвищим демократичним стандартам, чинному законодавству. Всі політичні сили – учасниці процесу виборів, а також кандидати мали повний спектр можливостей для донесення своєї позиції до виборців. Окремі порушення, які зафіксували правоохоронці, мають бути розслідувані та отримати справедливу судову відповідь. Жодних втручань у виборчий процес з боку органів державної влади та посадових осіб України не було. Це, до речі, безумовний пріоритет для правової та демократичної держави – абсолютно вільне волевиявлення громадян.

Не сумніваємося, що підрахунок голосів також буде чесним, професійним, бездоганним та без жодного традиційного штучного затягування. Саме так працюють демократії.

Українці обрали своїх представників до органів влади місцевого рівня. Це ключовий здобуток на сьогодні. Ймовірно, в частині міст відбудуться так звані другі тури голосування за міських голів. У результаті успішної реформи децентралізації саме місцевий рівень влади став ключовим у створенні дійсно комфортних і цивілізованих умов життя у містах, областях, районах і громадах. Вертикаль центральної влади щорічно збільшує фінансовий потенціал і можливості, які передаються на місця. Від ефективності та доброчесності обраних сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад залежатиме якість життя кожного громадянина. Центральна влада готова співпрацювати з усіма представниками горизонталі місцевої влади заради створення та посилення цивілізованих умов життя по всій Україні. Підкреслюємо, що збільшення фінансового потенціалу та можливостей для представників місцевої влади не означає, що будь-кому державою буде дозволено перетворення свого міста, району або громади на персональну вотчину. Закон – один для всіх. Відповідальність перед державою та громадою – це аксіома для місцевих органів влади.

Окремо зазначимо, що безпекова ситуація та професійна організація виборчої процедури дала змогу провести місцеві вибори в тих громадах на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, де їх було можливо цілком безпечно організувати – згідно з висновками відповідних органів.

Особливо хочемо звернутися до українців на тимчасово окупованій території нашої держави. Ми обов'язково повернемо конституційний порядок до всіх нині непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Демократія й можливість у чесний і законний спосіб обирати собі владу є одним з найбільших досягнень людства. На частині нашої території станом на цей час неможливо провести справді демократичні вибори. Але після повної деокупації, відновлення цілком безпечних умов для життя та політичної роботи, після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора будуть проведені вибори й там, де їх і досі неможливо провести згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами.