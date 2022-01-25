Щороку в День пам'яті Героїв Крут найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від Президента України – Володимир Зеленський

У День пам'яті Героїв Крут Президент Володимир Зеленський відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та зустрівся з курсантами й ліцеїстами військових навчальних закладів України.

За словами Глави держави, понад століття Герої Крут слугують прикладом та разом із сучасними захисниками й захисницями України надихають наступні покоління українських воїнів.

«104 роки тому на нашій землі, на Чернігівщині, стався бій, що увійшов в історію нашої держави як великий символ героїзму, відваги та незламності в боротьбі за вільну та незалежну Україну. Як подвиг зовсім юних, ще недосвідчених і не до кінця підготовлених курсантів, студентів, гімназистів, які попри все це стали на захист України та ціною власного життя зупинили противника, в рази більшого за чисельністю та озброєнням», – розповів Президент.

Тож сьогодні, як зазначив Володимир Зеленський, він вшановує пам’ять Героїв Крут разом із найкращими курсантами та ліцеїстами навчальних закладів з усієї України, які опановують «військову справу, щоб у майбутньому поповнити лави українського війська».

«Коли в Україні почалася війна, багатьом із вас було 10-12 років. У дуже важкі часи ви обрали шлях військового. Це сміливий, дорослий вчинок. Я хочу, щоб ви знали, що Україна це знає, бачить і відзначає», – наголосив Глава держави.

За його словами, починаючи з поточного року, щорічно в цей день найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від Президента України.

«І сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну, і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та цінні подарунки за успіхи у навчанні.

Глава держави зауважив, що розмір премії встановили такий, щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам та бойовим побратимам.