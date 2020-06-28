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Сім нових шкіл буде здано у Волинській області цього року – Володимир Зеленський

9 липня 2020 року - 13:32

Сім нових шкіл буде здано у Волинській області цього року – Володимир Зеленський

Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський відвідав новозбудований дитячий садок у селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади, який було зведено в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво». 

Необхідність спорудження нового дитсадка на 105 місць зумовлена тим, що понад 250 дітей дошкільного віку з дев’яти населених пунктів ОТГ не мають доступу до дошкільної освіти. Крім того, садочок створює 32 нові робочі місця.

Заклад планують відкрити в серпні 2020 року.

Глава держави зазначив, що дитсадок у селі Крупа є доволі сучасним, але треба завершити роботи з благоустрою навколишньої території.

«Не вистачає атмосфери. Її надають квіти, дерева, ну й перш за все – діти. Я впевнений, що 1 вересня ця атмосфера з’явиться, і дітям буде приємно тут навчатися та гратися», – сказав Володимир Зеленський.

Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко розповів Президентові про інші соціальні об’єкти, які відновлюються в області в межах програми «Велике будівництво».

«У нас сім шкіл, три садочки і два спортивних майданчики. Враховуючи наш новий стадіон, буде три стадіони. Це буде великий стадіон – за програмою «Україна – чемпіон», присвячений нашому видатному тренеру, який тренує луцьку команду», – зазначив очільник ОДА.

«Сім нових шкіл (у Волинській області. – Ред.) буде здано цього року. І три садочки. В сумі – 10. За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає», – зауважив Президент.

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