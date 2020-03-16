Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні задовільна – Глава держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус задовільна, але не виключив запровадження в країні надзвичайного стану в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

«У нас ситуація у порівнянні з іншими країнами добра – якщо я можу сказати про коронавірус добрі слова», – заявив Глава держави в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Президент зазначив, що у Чернівецькій області зафіксовано чотири випадки захворювання на коронавірус, усі інфіковані перебувають у лікарнях. На жаль, на Житомирщині внаслідок коронавірусу померла літня жінка. Крім того, два випадки захворювання виявлено в Києві.

«Боремося, робимо все, що можемо», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що в Офісі Президента України створена потужна Координаційна рада з протидії поширенню коронавірусу, також антикризові структури працюють при уряді та Міністерстві охорони здоров’я.

Президент підтвердив, що у вівторок Верховна Рада розглядатиме питання запровадження у Чернівецькій та Житомирській областях надзвичайної ситуації у зв’язку із коронавірусом.

Глава держави не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація.

«Поки що ми не дійшли до цієї ситуації. Але я вам чесно скажу: якщо це буде потрібно, ми запровадимо надзвичайний стан (в усій країні. – Ред.)», – сказав Володимир Зеленський.