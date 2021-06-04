Ситуацію з готовністю лікарень, пришвидшення вакцинації та реалізацію проектів «Великого будівництва» обговорили на нараді під головуванням Кирила Тимошенка

Під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка в Офісі Глави держави відбулася щотижнева селекторна нарада за участі голів обласних державних адміністрацій, яка була присвячена питанням готовності лікарень до прийому хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, пришвидшенню вакцинації населення та стану реалізації проектів у межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, з 257 лікарень, які визначені для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу, 190 відповідають вимогам, що визначені Національною службою здоров’я. Для іншої частини, які є лікарнями другої хвилі, будуть виписані окремі вимоги, щоб з ними швидше уклали контракти. Що ж до дитячих лікарень, то в кожній області визначено по одному такому закладу.

Зі свого боку Кирило Тимошенко закликав голів ОДА вирішити питання із забезпеченням наявності в лікарнях ліжок з централізованою подачею кисню для госпіталізації дітей, хворих на COVID-19.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що йде підготовка до початку комунікаційної кампанії щодо того, що вакцинація проти COVID-19 уже відкрита для всіх категорій населення, а всі центри масової вакцинації працюють сім днів на тиждень. Це відбудеться після ухвалення Міністерством охорони здоров’я рішення про перехід до 5-го етапу вакцинації.

«У нас має бути щонайменше один великий головний центр масової вакцинації в кожному обласному центрі. Крім того, центри масової вакцинації мають бути відкриті в кожному районному центрі та в містах, у яких проживає понад 100 тисяч населення», – зазначив він.

Кирило Тимошенко також поставив завдання організувати підвезення людей до центрів масової вакцинації у всіх містах, районах та ОТГ. «Тому що треба прискорювати темпи вакцинації», – сказав він.

Віктор Ляшко додав, що потрібно відкрити всі 3300 кабінетів для щеплення по всій країні, які були визначені, і розподілити вакцини по цих пунктах. Цього тижня керівник МОЗ планує особисто перевірити виконання означеного завдання в кількох областях.

Щодо стану реалізації програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко нагадав, що у 2021 році має бути завершений 741 об’єкт по всій країні, і наголосив, що стосовно жодного об’єкта терміни здачі змінюватися не будуть. Він поставив завдання пришвидшити стан реалізації на тих об’єктах, де не оголошені чи тривають торги, не підписані договори, не розпочаті будівельно-монтажні роботи.

Зі свого боку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час наради нагадав, що Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету зі спрямування 1 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи щодо пам’яток культурної спадщини національного значення, що перебувають у комунальній власності.

Міністр культури попросив голів ОДА найближчими днями подати до міністерства та Офісу Президента дані щодо максимум двох найбільш пріоритетних об’єктів зі стовідсотковою готовністю проектно-кошторисної документації та експертизою станом на 2021 рік, з актуальною вартістю робіт, матеріалів і послуг, підготувати документи для оголошення тендерів.

Окремо на нараді Кирило Тимошенко зауважив, що вже на понад 80% готові 28 знакових об’єктів до 30-річчя незалежності у кожному регіоні, але декільком областям потрібно прискорюватися.

Щодо впровадження програми здорового харчування в українських школах, яка реалізується з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, Кирило Тимошенко зазначив, що всім ОДА до 15 серпня потрібно здати необхідні об’єкти в експлуатацію. Також вони мають ухвалити остаточні рішення щодо зміни способу організації харчування дітей у закладах освіти.

Заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко повідомив про стан реалізації програми малої приватизації. Таких об’єктів визначено вже 1005. За його словами, за результатами аукціонів уже очікуються надходження до бюджету 1,6 млрд грн, і цей обсяг лише зростатиме. Крім того, проводиться велика інвентаризація задля ефективного управління держмайном, а також передача функцій з управління позастатутним майном до ОТГ та ОДА.

Голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України Сергій Куніцин розповів, що відповідні ради вже практично створені в 20 областях, і цей процес значно пришвидшився після селекторних нарад в Офісі Глави держави. Він повідомив про плани найближчим часом зібрати керівників обласних рад у справах ветеранів у Офісі Президента, підписати меморандум з Консультативною радою при Главі держави, обговорити проблемні питання, а також підготовку до святкування 30-річчя незалежності України.