Скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення допоможе розвиватися українським авіакомпаніям – Кирило Тимошенко

Скасування сплати податку на додану вартість для внутрішніх авіаційних перевезень створить позитивні умови для розвитку вітчизняних авіакомпаній та пожвавить регіональне авіасполучення. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«У нас є цілі щодо скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Це важлива тема. Адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, але й приватним», – сказав Кирило Тимошенко.

Також заступник керівника Офісу Президента зазначив, що цього року може завершитися створення державного авіаційного перевізника.

«Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави», – наголосив він.

Кирило Тимошенко нагадав, що минулої весни, на початку пандемії COVID-19, довелося залучати приватні авіакомпанії для евакуації громадян України з інших країн. У подібних випадках можна буде використовувати саме державного авіаперевізника.

«Усе це буде вирішувати великий національний авіаперевізник, який буде, сподіваюся, відомий по всьому світу. І нам буде не те що не соромно, а всі у світі знатимуть, що це український авіаперевізник», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.