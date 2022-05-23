Сьогодні декілька тисяч наших людей перебувають у полоні, ми повинні їх звільнити – Президент

Найгострішими гуманітарними питаннями для України на сьогодні є обмін полоненими, розблокування українських портів та експорт зерна, а також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

«Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, «Азовсталі». Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полотні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти», – наголосив Глава держави.

За його словами, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією.

Проте, на переконання Президента, потрібно не вмовляти РФ, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.

«У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових», – сказав Володимир Зеленський.

Друга гуманітарна проблема, за словами Президента, полягає в наближенні світової продовольчої кризи через заблоковані Росією українські порти.

«Буде дефіцит харчової продукції через блокування всіх портів у нашій державі. Сьогодні 22 мільйони тонн зерна заблоковано Російською Федерацією, яка повністю контролює Чорноморське й Азовське узбережжя», – зазначив він.

Щоб запобігти дефіциту харчової продукції, світова політична й ділова еліта має вживати заходів для того, щоб це зерно було розблоковане та вивезене в країни Європи, Азії, Африки, переконаний Глава держави.

«Щоб людям було що їсти. Саме так у деяких держав стоятиме питання – що немає чого їсти. І з цим потрібно допомогти», – додав він.

Третьою важливою гуманітарною проблемою, для якої поки що немає практичного рішення, Володимир Зеленський назвав незаконну депортацію українських громадян на територію Російської Федерації.

«Близько 500 тисяч людей були примусово ввезені на території РФ або на окуповані частини Донбасу. Були вивезені силою – діти окремо від батьків. Таких випадків дуже багато. Ми зверталися й до Міжнародного комітету Червоного Хреста, і до ООН. Там, куди в них є доступ, вони шукають цих людей, ми шукаємо», – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, встановлювати місцеперебування незаконно депортованих українців складно, адже в них часто забирають паспорти, інші документи, а також телефони.

«Особисто я поки що не можу знайти формат розв'язання цієї проблеми. Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти на це питання. І хотілося б повернути людей додому або хоча б отримати інформацію, де вони, що вони живі», – сказав Президент.