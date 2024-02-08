Сьогодні нагороджуємо воїнів, які визначають долю України – Президент вручив «Золоті Зірки» та «Хрести бойових заслуг»

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих воїнів, удостоєних найвищого звання посмертно, а також відзнаки «Хрест бойових заслуг».

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

«Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави та українського життя, визначають долю України. Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, але, коли Росія прийшла знищити нашу державу й нашу незалежність, українці не побоялися стати на її захист і своєю сміливістю надихнули весь світ.

«Ми всі пишаємося кожним українським воїном! Україна завжди буде вдячна кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх людей, які віддали життя в боротьбі заради нашої незалежності», – сказав Президент.

За визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» Головнокомандувачу ЗСУ у 2021–2024 роках генералу Валерію Залужному.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, Президент присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову

Глава держави також вручив «Золоту Зірку» Героя України підполковнику ЗСУ В’ячеславу Агеєву. Під час масованих ворожих ударів зенітний ракетний дивізіон під керівництвом В’ячеслава Агеєва знищив велику кількість повітряних цілей противника, серед яких – балістичні та крилаті ракети, а також БпЛА. У травні 2023 року саме підрозділ підполковника В’ячеслава Агеєва вперше знищив балістичну ціль.

Звання Героя України удостоєний головний сержант Анатолій Банацький, який брав участь у штурмових діях на Запорізькому напрямі. Зокрема, під час боїв біля села Копані Запорізької області Анатолій Банацький виконав поставлене завдання й надавав допомогу в евакуації поранених і загиблих військовослужбовців. Завдяки злагодженим штурмовим діям підрозділу вдалося відкинути противника, зайняти його опорний пункт і закріпитися на визначених рубежах.

«Золоту Зірку» Героя України з рук Глави держави отримав штаб-сержант Олександр Костенко. У складі мобільної групи Олександр Костенко знешкодив ворожі позиції, а також знищив склад боєприпасів й техніку окупанта в Бахмуті.

Президент передав орден «Золота Зірка» дружині та синам Героя України – молодшого сержанта Євгенія Волкова. У березні 2022 року, під час евакуації поранених на Донеччині, Євгеній Волков повідомив командира батальйону про те, що в тил підрозділу заходить колона ворожих танків, після чого загинув від ворожого пострілу. Завдяки вчасно отриманій інформації командування батальйону встигло перемістити особовий склад і завдати противнику втрат.

«Золоту Зірку» Героя України отримали рідні молодшого сержанта Дмитра Церахта. Під час бойових дій у Бахмутському районі Донецької області в січні 2023 року молодший сержант забезпечив успішний відхід своїх побратимів до основних сил. У бою він зазнав поранення, несумісного з життям.

Орден із рук Президента одержали рідні старшого лейтенанта Володимира Стельмаха, удостоєного звання Героя України посмертно. У березні 2022 року він очолив одну з наступальних груп поблизу населеного пункту Калинове на Київщині. Завдяки сміливим діям і вмілому керівництву підрозділ Володимира Стельмаха звільнив Калинове від ворога. 11 березня, під час наступальних дій біля населеного пункту Кухарі Київської області, старший лейтенант Володимир Стельмах очолював передовий загін і під вогнем противника завдав суттєвих втрат ворогу, однак сам загинув у бою.

«Золоту Зірку» також отримали рідні полеглого Героя України – капітана Івана Лєщєнкова. Капітан особисто висувався в «сіру» зону та корегував роботу української артилерії, проводив розвідку переднього краю противника й надавав командуванню цінну розвідувальну інформацію, яка сприяла визволенню українських територій. У липні 2022 року, під час виконання бойового завдання у Харківській області, Іван Лєщєнков підірвався на протитанковій міні й загинув.

«Золоту Зірку» з рук Президента одержала сім’я полеглого Героя – головного сержанта ЗСУ Івана Щоголева. У вересні 2022 року, керуючи взводом, він знищував ворожі сили на Куп’янському напрямку. Під час цього бою зазнав поранення, але продовжував командувати підрозділом. У складі розвідувальної групи також виконував завдання з виявлення позицій противника та знищення ворожої техніки й живої сили. Під час ворожого обстрілу Іван Щоголев прикрив собою пораненого побратима, врятувавши йому життя, але сам зазнав смертельних поранень.

Володимир Зеленський також передав найвищу державну нагороду батькові полеглого Героя України – артилериста, підполковника Володимира Торшина. Під час боїв у місті Маріуполі він особисто керував вогнем свого підрозділу й уражав противника у складних умовах міста. Володимир Торшин загинув 22 березня 2022 року в Маріуполі, зазнавши смертельного поранення внаслідок авіаудару та артилерійського обстрілу.

Орден вручено й рідним молодшого сержанта Тараса Гур’єва, удостоєного звання Героя України посмертно. Із серпня 2022 року у складі штурмової роти він виконував бойові завдання на Донеччині. Проявляв себе мужньо та героїчно, чим підтримував авторитет серед особового складу. Був призначений на посаду командира відділення. В лютому 2023 в районі Бахмута Донецької області, зазнавши поранення, Тарас Гур’єв узяв командування на себе та завершив бойове завдання. Після поранення відмовився від госпіталізації й повернувся до виконання бойових завдань у Бахмуті. На початку квітня 2023 року призначений командиром штурмової групи, взяв участь у штурмових діях на напрямку Валянівського лісорозсадника на околиці Бахмута. Під час бою з переважальними силами противника загинув від вогнепального поранення.

Президент також передав орден «Золота Зірка» дружині та дітям Героя України – штаб-сержанта Анатолія Смітюха, який на чолі інженерно-саперного відділення брав участь у боях за утримання позицій на Луганщині. У квітні 2023 року завдяки виставленим напередодні під керівництвом Анатолія Смітюха мінним загородженням та поєднанню з роботою стрілецьких відділень був повністю знищений наступальний потенціал російських окупантів. Штаб-сержант загинув від осколкових поранень у травні 2023 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Крім того, Глава держави вручив відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» військовим ЗСУ: лейтенанту Любомиру Болібоку, головному сержанту Анатолію Бицулі, майору Миколі Дубілєву, молодшому лейтенанту Віталію Запрудському, штаб-сержанту Олександру Зулунову, молодшому сержанту Денису Кокубаєву, солдату Богдану Коваленку та капітану Богдану Мазуренку. Відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримав також капітан Нацгвардії Ростислав Чинікін.