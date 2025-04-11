Сьогодні – поїздка на Дніпровщину, у Кривий Ріг – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні – поїздка на Дніпровщину, у Кривий Ріг. Вшанував загиблих від російського удару, від балістики, рівно тиждень тому. Дев’ятнадцять людей убила російська ракета. Дев’ять дітей. Зараз я в укритті саме в цій школі, у якій три дитини навчалися. На жаль, вони загинули. У той же день була ще й атака «шахедів» – ще життя вони тоді забрали. Вічна пам’ять.

Сьогодні саме звідси, із Кривого Рогу, звернувся до учасників «Рамштайну» – засідання в Брюсселі. Головне для нас – це протиповітряна оборона, додаткові системи ППО, ракети до них. Щоб захищати життя людей, захищати наші міста. Дуже розраховуємо на рішення партнерів – потрібні системи, вони є у світі, і потрібне політичне рішення, щоб ППО працювала, працювала тут, в Україні: Дніпро, Кривий, Нікополь, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Одеса та багато інших наших міст і наших громад. Ми говорили про це з Президентом Сполучених Штатів Америки, з Президентом Трампом: Україна не просто просить – ми готові купити відповідні додаткові системи. І саме сильна зброя – єдине, чому можна довіряти захист життя, маючи такого сусіда, як Росія. Щоб українські діти могли навчатися в безпеці просто в школі не онлайн, а офлайн, нормально, як в Америці, як усюди в Європі, і не в таких підземних класах, які можуть дати більше безпеки, але які ніде не повинні бути нормою, а просто у школах. ППО – це перший пріоритет. Я дякую партнерам, які нам уже допомагають.

Також буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби – це плюс 540 мільйонів гривень. Я доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист. Є вже й рішення щодо додаткового фінансування для наших прифронтових громад, прикордонних із Росією громад, тих, які постійно перебувають під ударами, під обстрілами. До 10 мільйонів гривень на кожну нашу таку громаду – залежно від кількості людей у громаді. І це буде не одна така виплата – ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад. Щоб допомогти і з укриттями, і транспортом, і іншими рішеннями для захисту людей. Спілкувалися сьогодні з представниками громад Дніпровщини – я хочу подякувати їм усім. Дякую всім, хто з людьми, хто допомагає, хто захищає. Відвідав і наших воїнів, які відновлюються після поранень. Вдячний кожному лікарю, який рятує наших хлопців. Вдячний усім, хто пам’ятає: кожен важливий, кожен впливає, кожен має докладати сил, щоб Україна зберігала сили. Дякую вам!

Слава Україні!