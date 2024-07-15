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Володимир Зеленський узяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Української Державності

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Сьогодні, у День Української Державності, наш головний здобуток – це незалежна Україна – Президент під час пресконференції

15 липня 2024 року - 17:05

Сьогодні, у День Української Державності, наш головний здобуток – це незалежна Україна – Президент під час пресконференції

Допомога США, прибутки від заморожених російських активів, гарантії безпеки, фактичне відкриття перемовин про вступ до ЄС та результати Саміту миру, саміту НАТО і URC2O24 – це головні здобутки команди України за останні пів року. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції.

Передусім Володимир Зеленський відзначив ухвалення Конгресом США закону щодо виділення Україні допомоги на суму 61 млрд доларів.

Другим важливим пунктом Президент назвав гарантії безпеки для України. Після ухвалення Спільної декларації G7 про підтримку України до неї приєдналися 32 держави, зокрема двосторонні безпекові угоди вже уклали з 23-ма з них. 

«Там усе: від грошей до зброї, від гуманітарної допомоги до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів – 38 млрд доларів. Я вважаю, що це сильний результат», – констатував Глава держави.

Також Володимир Зеленський нагадав про саміт G7, результатом якого стало рішення щодо виділення Україні 50 млрд доларів США до кінця року за рахунок заморожених російських активів.

Великим позитивом для України сьогодні й у майбутньому Президент вважає рішення Європейської ради про фактичне відкриття переговорів щодо майбутнього членства нашої країни в ЄС.

Також він відзначив саміт НАТО, який відбувся минулого тижня у Вашингтоні.

«Напевно, це найпотужніший саміт НАТО з погляду результатів для України. Передусім – це ППО. П’ять додаткових «петріотів» плюс десятки «гоуків», «айріс-тi», «насамсів», інших систем. Велика кількість ракет для ППО», – сказав Володимир Зеленський.

Успішним Глава держави назвав також інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. І наголосив, що після його закінчення підсумкове комюніке підтримали ще 12 учасників.

За словами Президента, результати для нашої держави принесла й Конференція з відновлення України, яка відбулася минулого місяця в Берліні. Адже на ній ухвалили відповідні рішення щодо енергетики, економіки та відновлення.

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