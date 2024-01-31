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Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, загалом повернули 3035 людей; зробимо все, щоб повернути кожного – звернення Президента України
Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, загалом повернули 3035 людей; зробимо все, щоб повернути кожного – звернення Президента України

31 січня 2024 року - 16:07

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Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, загалом повернули 3035 людей; зробимо все, щоб повернути кожного – звернення Президента України

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Звільнення з російського полону 207 українців
Звільнення з російського полону 207 українців

31 січня 2024 року - 16:05

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Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, загалом повернули 3035 людей; зробимо все, щоб повернути кожного – звернення Президента України

31 січня 2024 року - 16:04

Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, загалом повернули 3035 людей; зробимо все, щоб повернути кожного – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть удома, з рідними. 207 родин уже щасливі. Впевнений: хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це вдається.

Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалося повернути. І ми зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо.

Я хочу зараз подякувати всій нашій команді, яка веде цю роботу. Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули – у різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, усе вдається. І навіть те, що комусь може здаватись неможливим. Україна вміє досягати свого!

Слава Україні!

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Звільнення з російського полону 207 українців

31 січня 2024 року - 16:05
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