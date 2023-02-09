Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО й колективній безпеці, це терор, який можна й треба зупинити – звернення Президента України

Українці! Українки!

Короткий звіт.

Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито.

Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання. На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним!

Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає й ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити.

Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна й треба зупинити.

Світ повинен зупинити.

І я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І, звичайно, дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному й кожній, хто захищає Україну та наших людей.

Зараз іще одна повітряна тривога триває. І, будь ласка, зважайте на тривоги. Будь ласка, стежте за офіційною інформацією.

Бережіть себе.

Всіх переможемо!

Слава Україні!