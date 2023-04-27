Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського, Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової та Президента Чеської Республіки Петра Павела

Президенти України, Словацької Республіки та Чеської Республіки зустрілися 28 квітня 2023 року в Києві, де оприлюднили таку Спільну декларацію:

Відзначаючи 30-ту річницю встановлення взаємних дипломатичних відносин і визнаючи тісні дружні відносини між Україною, Словацькою Республікою та Чеською Республікою,

маючи спільну історію, спільні універсальні цінності та спільне майбутнє у європейському проекті миру та процвітання,

підкреслюючи, що спільна історія трьох націй і взаємна повага є міцною основою для подальшого зміцнення взаємовигідної співпраці та інтенсивних зв’язків у сферах спільних інтересів із позитивним впливом на людей,

наголошуючи на непохитній підтримці з боку ЄС і НАТО незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і нагадуючи про всі відповідні резолюції, ухвалені з цією метою Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй,

засуджуючи найрішучішим чином жорстоку агресивну війну Російської Федерації проти України, яка підриває основні принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та міжнародного порядку, заснованого на правилах,

підтримуючи невід’ємне право України на самооборону, що ґрунтується на статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, і її суверенне право вирішувати власне майбутнє та обирати власні заходи безпеки,

оцінюючи безпрецедентну роль і масштаб допомоги, наданої Словацькою Республікою та Чеською Республікою із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема військової допомоги летального та нелетального типу, підготовки до проходження зимового періоду, гуманітарної допомоги, продемонстрованої гостинності й наданої підтримки біженцям з України,

визнаючи вагомий внесок України у безпеку євроатлантичного регіону та за його межами, зокрема шляхом героїчного протистояння військовій агресії Росії,

нагадуючи, що Конституція України визначає набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс держави, та відзначаючи підтримку цього курсу переважною більшістю населення України,

нагадуючи про Спільну заяву президентів дев’яти центрально- та східноєвропейських держав – членів НАТО від 2 жовтня 2022 року, у якій наголошено на підтримці майбутнього членства України в Альянсі та закликано Альянс до значного збільшення військової допомоги Україні,

Президенти трьох держав :

наголошують на поділі універсальних цінностей, включно з повагою до гідності, свободи, демократії, рівності та різноманітності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема прав осіб, які належать до національних меншин, і свободи ЗМІ, які є основою проекту ЄС;

погоджуються, що суверенна, вільна та демократична Україна є одним із ключових чинників забезпечення безпеки та стабільності у Європі;

підтверджують взаємну зацікавленість у просуванні та подальшому поглибленні взаємної співпраці й партнерства у таких сферах, як економіка, торгівля, енергетика чи інфраструктура, дослідження та наука;

засуджують спроби Російської Федерації силою змінити міжнародно визнані кордони, що загрожує як основам миру та стабільності у Європі, так і міжнародній безпеці, чому необхідно протистояти колективно та глобально;

повторюють, що Російська Федерація має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та воєнізовані формування з міжнародно визнаної території України та зупинити військові операції, як це чітко передбачено в рішенні Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року;

наголошують, що Україна має виключне право визначати умови майбутніх мирних переговорів для досягнення тривалого та справедливого миру для прийдешніх поколінь, і висловлюють свою підтримку формули миру Президента Володимира Зеленського у зв’язку з Глобальним самітом миру, який має бути скликаний, щойно складуться необхідні умови;

висловлюють жаль у зв’язку із жахливими наслідками порушення прав людини та гуманітарними наслідками агресивної війни Російської Федерації проти України, а також порушеннями міжнародного гуманітарного права, які включають безперервні напади на критичну інфраструктуру по всій Україні з руйнівними наслідками для повсякденного життя цивільного населення;

висловлюють серйозну стурбованість зростанням кількості жертв серед цивільного населення, включно з жінками та дітьми, що призводить до того, що мільйони біженців та внутрішньо переміщених осіб постійно потребують гуманітарної допомоги, а також особливо шоковані звірствами й жорстоким поводженням із жінками та дітьми, включно з убивствами, катуваннями, зґвалтуваннями, примусовим переміщенням, депортацією та зміною статусу;

наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності та забезпеченню повної відповідальності всіх осіб, винних у діях, які становлять воєнні злочини, злочини проти людяності та інші найсерйозніші злочини відповідно до міжнародного права, скоєні проти України та її народу, включно зі злочином агресії, а також підтримують зусилля зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України;

наголошують, що санкції відіграють важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та закликають інші країни приєднуватися до них та/або запобігати їх обходу;

усвідомлюють важливість повоєнної відбудови України та майбутнього відшкодування збитків, завданих Україні агресором, зобов’язуються у цьому зв’язку продовжити опрацювання можливостей використання заморожених активів Російської Федерації;

нагадують про історичне рішення лідерів ЄС від 23 червня 2022 року про визнання європейської перспективи України та надання країні статусу кандидата. Україна високо цінує рішучу підтримку Словацької та Чеської Республік щодо цього та чекає на початок переговорів про вступ у 2023 році;

визнають значний прогрес, якого Україна вже досягла у наближенні до стандартів ЄС із моменту ухвалення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та початку дії поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі на тлі безпрецедентних викликів, спричинених агресією Росії, що триває;

укотре підтверджують, що Словацька та Чеська Республіки готові продовжувати підтримувати динамічний процес вступу України до ЄС на основі прогресу її реформ, зокрема щодо семи рекомендацій, викладених у висновку Європейської комісії, а також поступової інтеграції України в політику та функціонування ЄС з особливим акцентом на внутрішньому ринку ЄС;

погоджуються, що продовження імплементації структурних реформ Україною за сприяння ЄС та його держав-членів має важливе значення для посилення стійкості України та її процвітання. Словацька та Чеська Республіки продовжуватимуть допомагати Україні в її трансформаційних зусиллях, зокрема шляхом обміну досвідом інтеграції;

укотре підтверджують необхідність прозорого процесу відновлення та повоєнної реконструкції України на основі програм реформ ЄС і в тісній співпраці з громадянським суспільством для забезпечення європейського майбутнього сучасної України, а також висловлюють взаємну зацікавленість у спільній роботі над наданням допомоги у відновленні там, де це безпечно й можливо;

підтверджують взаємну зацікавленість у збереженні та подальшому посиленні обороноздатності України проти російської агресії, а також підтримку Словацької та Чеської Республік у наданні необхідної допомоги і зміцненні взаємної співпраці у сфері військової промисловості та військової підготовки;

погоджуються надалі заохочувати потужну міжнародну політичну, практичну та матеріальну підтримку України, спрямовану на забезпечення її здатності ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі;

підтверджують свій намір співпрацювати на європейських і міжнародних форумах щодо звільнення тимчасово окупованих Росією територій України, зокрема шляхом просування формули миру Президента України Володимира Зеленського та міжнародної Кримської платформи;

наголошують на глобальній важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованих на зміцнення продовольчої безпеки в усьому світі, та погоджуються зменшити ризики зловживання зеленими коридорами;

висловлюють готовність сприяти процесам стосовно нових міжнародних заходів безпеки для України до її членства в НАТО;

вітають значний прогрес України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо оперативної взаємосумісності країни зі стандартами НАТО, що зростає;

підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу в імплементації Україною стандартів ЄС і НАТО на її шляху до членства в обох організаціях;

наголошують, що Словацька та Чеська Республіки як дві країни – члени НАТО готові посилити свою підтримку прагнення України приєднатися до Альянсу, щойно це дозволять умови;

погоджуються, що Словацька Республіка, Чеська Республіка та Україна будуть тісно співпрацювати з усіх згаданих вище питань у двосторонньому, тристоронньому чи багатосторонньому форматах.

Підписано в Києві 28 квітня 2023 року англійською мовою.

Від України Президент Володимир Зеленський

Від Словацької Республіки Президент Зузана Чапутова

Від Чеської Республіки Президент Петр Павел