Спільна декларація України та Грецької Республіки щодо євроатлантичної інтеграції України

Визнаючи необхідність подальшого зміцнення консолідованої спроможності євроатлантичної спільноти протидіяти наявним і потенційним глобальним викликам і загрозам безпеці,

підкреслюючи, що Російська Федерація становить значну загрозу для безпеки членів Альянсу, а також для миру й стабільності у євроатлантичному регіоні, як це визначено у Стратегічній концепції НАТО 2022 року, ухваленій главами держав і урядів на саміті НАТО в Мадриді 29 червня 2022 року,

нагадуючи, що НАТО не прагне конфронтації, не становить загрози для Російської Федерації та продовжуватиме реагувати на російські загрози та ворожі дії об'єднано й відповідально, зокрема шляхом посилення стримування та оборони для всіх членів Альянсу, підвищення стійкості та підтримки своїх партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії,

беручи до уваги, що після Мадридської декларації НАТО від 29 червня 2022 року члени Альянсу підтвердили у декларації Вільнюського саміту НАТО від 11 липня 2023 року свою повну підтримку невід'ємного права України на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН, та свою непохитну відданість подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, яка продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів,

посилаючись на статтю 10 Вашингтонського договору НАТО, у якій чітко зазначено, що будь-яка інша європейська держава, яка здатна просувати принципи цього Договору й робити внесок у безпеку Північноатлантичного регіону, може бути запрошена приєднатися до цього Договору,

беручи до уваги Конституцію України, яка визначає набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс держави,

відзначаючи значний внесок України в безпеку Північноатлантичного регіону, зокрема її зусилля зі стримування неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії,

беручи до уваги Спільне звернення Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Організації Північноатлантичного договору від 30 вересня 2022 року щодо подання Україною заявки на членство в НАТО,

відзначаючи тверду позицію Грецької Республіки щодо стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію відповідно до домовленостей, досягнутих країнами – членами Альянсу на Вільнюському саміті НАТО, та Спільної декларації G7,

Україна та Грецька Республіка

вітають значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, яку демонструють українські Збройні Сили на полі бою;

підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО;

декларують таке:

Грецька Республіка продовжуватиме підтримувати потужну та ефективну політичну й матеріальну підтримку України з боку Альянсу, спрямовану на забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та в повітрі;

Україна високо цінує всю важливу практичну допомогу, яка надається Грецькою Республікою та народом Грецької Республіки з метою зміцнення обороноздатності України;

Грецька Республіка продовжуватиме надавати військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні;

Грецька Республіка зобов'язується брати участь разом із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у відновленні та відбудові України після війни;

декларують, що безпека України є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону й повністю підтримують Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї;

відзначають, що Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО.

Підписано 21 серпня 2023 року в Афінах у двох примірниках англійською мовою.

Від України Президент Володимир Зеленський

Від Грецької Республіки Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс