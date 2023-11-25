Спільна заява міжнародного саміту «Зерно з України»

Продовольча безпека стає все більш нагальною проблемою для людей в усьому світі, але особливо в країнах, що розвиваються, Глобального Півдня. Вкрай важливо забезпечити наявність безпечної, поживної їжі, доступної та прийнятної за ціною для кожного.

Рік тому в Києві відбувся перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки, який поклав початок гуманітарній програмі “Зерно з України”. За перший рік до неї долучилися 34 країни та міжнародні організації.

Україна є одним із провідних світових постачальників продовольства. Вона також є надійним партнером Всесвітньої продовольчої програми ООН. У межах ініціативи «Зерно з України» понад 170 000 тонн українського зерна було доставлено до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену. Понад 25 країн пообіцяли виділити близько 220 мільйонів доларів США на підтримку цієї гуманітарної програми.

Однак неспровокована й незаконна загарбницька війна Росії проти України посилила наявні виклики продовольчій безпеці в усьому світі та загострила глобальну продовольчу кризу. Росія не лише веде війну на полі бою, а й прагне спричинити глобальну продовольчу кризу, руйнуючи українську цивільну портову інфраструктуру та зерносховища, блокуючи чорноморське узбережжя України та перешкоджаючи законному транзиту в територіальних водах України.

Ми твердо переконані, що загроза глобальному продовольчому постачанню не повинна використовуватися як зброя у війні, і нагадуємо, що голод серед цивільного населення як тактика ведення війни заборонений. Країни, які ставлять під загрозу продовольчу безпеку, повинні зіткнутися з негайними міжнародними наслідками.

Українська ініціатива «Зерно з України» може слугувати ефективним інструментом реагування на гострий голод. Ми наголошуємо на Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, яка підкреслює право мирного проходу для суден усіх держав, [в тому числі комерційних суден], що має вирішальне значення для глобальної продовольчої стабільності.

Кожна людина має право на такий рівень життя, включно з їжею, який є необхідним для підтримання її здоров'я й добробуту, як це передбачено статтею 25 Загальної декларації прав людини. Зрив Чорноморської зернової ініціативи, яка допомогла пом'якшити глобальний тиск на продовольчу безпеку, викликає глибоке занепокоєння.

Спроба Росії використати відновлення Чорноморської зернової ініціативи як розмінну монету для послаблення режиму санкцій, запровадженого у відповідь на російську агресію та порушення міжнародного права, є неприйнятною.

Україна активно створює альтернативні маршрути зі своїми партнерами, такі як «Шляхи солідарності» Україна – ЄС, включно з Дунайським коридором та Балтійським морем, щоб підтримувати експорт зерна на світовий ринок, що допомагає всім країнам.

Ми вітаємо зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого та сталого миру. Ми підтримуємо цілі та принципи Формули миру Президента України Володимира Зеленського та вважаємо, що досягнення справедливого й тривалого миру сприятиме глобальній продовольчій безпеці.

Ми також високо цінуємо зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на підтримку української економіки, яка має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки. Ми впевнені, що спільними зусиллями подолаємо негативні гуманітарні та економічні наслідки світової продовольчої кризи, що загострилася внаслідок агресивної війни Росії проти України.

Ми схвалюємо й заохочуємо подальші спільні зусилля міжнародної спільноти щодо посилення тиску на Росію з метою розвантаження українських чорноморських портів і пріоритезації глобальної продовольчої безпеки.